У Чернігові горіло кафе. Є потерпілий

Хлопець госпіталізований з опіками

У Чернігові сталася пожежа в кафе. Внаслідок цього з опіками госпіталізували одну людину. Про це повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту області.

Пожежа виникла ввечері 11 вересня на першому поверсі чотириповерхового житлового будинку в приміщенні кафе «Буба».

Внаслідок пожежі травмовано громадянина 2003 року народження, якого з опіками верхніх дихальних шляхів доставили в Чернігівську обласну лікарню.

Вогонь знищив 5 кв. м вентиляційного обладнання, пошкодив 10 кв. м вентиляційного обладнання, побутову техніку, пожежну та охоронну сигналізацію, майно.

Причина пожежі та збитки встановлюються.

Нещодавно у Києві вночі сталася масштабна пожежа. У результаті пожежі в житловому будинку загинула жінка, евакуйовано шістьох осіб,

Нагадаємо, у Шевченківському районі столиці вогнеборці ліквідували пожежу в дев’ятиповерховому гуртожитку на вулиці Дегтярівській.

Як повідомлялося, у вівторок, 7 вересня в Умані сталося займання на першому поверсі в кімнаті чотириповерхового гуртожитку Уманського національного університету садівництва. Раніше повідомлялося про шістьох постраждалих.