  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    У Чернігові горіло кафе. Є потерпілий

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Пожежа сталася в кафе &laquo;Буба&raquo; - У Чернігові горіло кафе. Є потерпілий
    Пожежа сталася в кафе «Буба»
    Фото з відкритих джерел

    Хлопець госпіталізований з опіками

    У Чернігові сталася пожежа в кафе. Внаслідок цього з опіками госпіталізували одну людину. Про це повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту області.

    Пожежа виникла ввечері 11 вересня на першому поверсі чотириповерхового житлового будинку в приміщенні кафе «Буба».

    Внаслідок пожежі травмовано громадянина 2003 року народження, якого з опіками верхніх дихальних шляхів доставили в Чернігівську обласну лікарню.

    Вогонь знищив 5 кв. м вентиляційного обладнання, пошкодив 10 кв. м вентиляційного обладнання, побутову техніку, пожежну та охоронну сигналізацію, майно.

    Причина пожежі та збитки встановлюються.

    Нещодавно у Києві вночі сталася масштабна пожежа. У результаті пожежі в житловому будинку загинула жінка, евакуйовано шістьох осіб,

    Нагадаємо, у Шевченківському районі столиці вогнеборці ліквідували пожежу в дев’ятиповерховому гуртожитку на вулиці Дегтярівській.

    Як повідомлялося, у вівторок, 7 вересня в Умані сталося займання на першому поверсі в кімнаті чотириповерхового гуртожитку Уманського національного університету садівництва. Раніше повідомлялося про шістьох постраждалих.

    Теги: пожежа Чернігів майно
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Чернігові горіло кафе. Є потерпілий