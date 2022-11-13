У Чорнобаївці ЗСУ знищили унікальну станцію радіолокації окупантів (фото)

Українські військові знищили станцію радіолокації «Підліт»

Українські військові на аеродромі в Чорнобаївці на Херсонщині знищили рідкісний екземпляр радіолокаційної станції окупантів. Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

«Дуже цікавий кадр зі звільненої Чорнобаївки, на якому видно знищений рідкісний і певною мірою для кацапської армії унікальний екземпляр РЛС», – йдеться у повідомленні.

48Я6-К1 «Підліт» – це твердотільна трикоординатна станція радіолокації з радарами кругового огляду і можливістю виявлення повітряних цілей на малих і гранично малих висотах у складній перешкодовій обстановці.

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Дана РЛС призначена для видачі цілевказівки для ЗРК С-300, С-400 і т.д.

У війська ППО армії РФ постачання даних РЛС розпочато у 2015 році. На сьогодні це один із найсучасніших і рідкісних типів РЛС в армії противника.

Нагадаємо, триває 263-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра. Водночас, веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. З метою поповнення втрат ворог продовжує підготовку мобілізованого особового складу у військових навчальних закладах, центрах підготовки та подальше переміщення цих осіб до районів ведення бойових дій.