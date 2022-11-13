Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Чорнобаївці ЗСУ знищили унікальну станцію радіолокації окупантів (фото)

Альона Боженко
glavcom.ua
У Чорнобаївці ЗСУ знищили унікальну станцію радіолокації окупантів (фото)
Українські військові знищили рідкісний екземпляр РЛС окупантів
фото: СтратКом ЗСУ

Українські військові знищили станцію радіолокації «Підліт»

Українські військові на аеродромі в Чорнобаївці на Херсонщині знищили рідкісний екземпляр радіолокаційної станції окупантів. Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

«Дуже цікавий кадр зі звільненої Чорнобаївки, на якому видно знищений рідкісний і певною мірою для кацапської армії унікальний екземпляр РЛС», – йдеться у повідомленні.

У Чорнобаївці ЗСУ знищили унікальну станцію радіолокації окупантів (фото) фото 1

48Я6-К1 «Підліт» – це твердотільна трикоординатна станція радіолокації з радарами кругового огляду і можливістю виявлення повітряних цілей на малих і гранично малих висотах у складній перешкодовій обстановці.

Дана РЛС призначена для видачі цілевказівки для ЗРК С-300, С-400 і т.д.

У війська ППО армії РФ постачання даних РЛС розпочато у 2015 році. На сьогодні це один із найсучасніших і рідкісних типів РЛС в армії противника.

Нагадаємо, триває 263-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра. Водночас, веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. З метою поповнення втрат ворог продовжує підготовку мобілізованого особового складу у військових навчальних закладах, центрах підготовки та подальше переміщення цих осіб до районів ведення бойових дій.

Теги: ворог військові ЗСУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В ОК «Південь» повідомляють, що загрози ракетних ударів, застосування ворогом дронів-камікадзе цілком реальні
ЗСУ вдарили по скупченню техніки РФ біля Каховки
Сьогодні, 17:40
На деокупованих територіях Миколаївської та Херсонської областей ЗСУ проводять стабілізаційні заходи
ЗСУ повідомили, скільки населених пунктів звільнили на півдні за тиждень
Сьогодні, 18:06
Українські військові відновили контроль над населеним пунктом Луганщини
ЗСУ встановили контроль над селом Макіївка на Луганщині
Сьогодні, 20:17

Події в Україні

У Харкові прогриміли вибухи (відео)
У Харкові прогриміли вибухи (відео)
Vodafonе відновив роботу мережі у Херсоні
Vodafonе відновив роботу мережі у Херсоні
У Чорнобаївці ЗСУ знищили унікальну станцію радіолокації окупантів (фото)
У Чорнобаївці ЗСУ знищили унікальну станцію радіолокації окупантів (фото)
«Знайдемо кожного вбивцю». Зеленський розповів про звірства росіян на Херсонщині
«Знайдемо кожного вбивцю». Зеленський розповів про звірства росіян на Херсонщині
Завтра в Україні знову вимикатимуть світло: список областей
Завтра в Україні знову вимикатимуть світло: список областей
Саміті G20: Зеленський повідомив деталі свого виступу
Саміті G20: Зеленський повідомив деталі свого виступу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
213K
Дай, Боже, здоров'я Путіну!
111K
У Черкасах пролунали вибухи
64K
Саміт G20: Індонезія виступила з несподіваною заявою щодо РФ
53K
Скабєєва пояснила, чому Росія ганебно програє у війні з Україною
37K
Сунак готує на саміт G20 гучну заяву про злочини режиму Путіна
36K
Чому Путін ігнорує саміт G20: Шольц висловив свою версію

Новини

ЗСУ розбили велику базу окупантів на Запоріжжі – Генштаб
Вчора, 06:59
П'ять хороших новин 11 листопада
11 листопада, 21:00
Порошенко розказав, хто вміє вести переговори з Путіним
11 листопада, 11:44
П'ять хороших новин 10 листопада
10 листопада, 21:00
ЗСУ вдарили по чотирьох позиціях ворожих сил ППО – Генштаб
10 листопада, 07:01
Загибель Стремоусова та заява РФ про здачу Херсона: П'ять важливих новин 9 листопада
9 листопада, 21:00

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту