ЗСУ повідомили, скільки населених пунктів звільнили на півдні за тиждень

На деокупованих територіях Миколаївської та Херсонської областей ЗСУ проводять стабілізаційні заходи

Російські загарбники не припиняють обстрілів позицій українських підрозділів

На правому березі Дніпра протягом тижня українські військові звільнили 179 населених пунктів. Було деокуповано більше 4,5 тис.кв.км. Про це повідомляє ОК «Південь».

Наразі на деокупованих територіях Миколаївської та Херсонської областей підрозділи Сил оборони проводять стабілізаційні заходи, у тому числі розмінування.

При цьому російські окупанти не припиняють обстрілів позицій українських підрозділів та прилеглих до лінії зіткнення територіальних громад, а також ведуть повітряну розвідку.

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Рашисти продовжують завдавати удари по критичній інфраструктурі, цивільних об’єктах і територіях тилових регіонів.

Загарбники також продовжують оборонні дії та облаштування фортифікаційних споруд на лівому березі Дніпра.

Нагадаємо, триває двісті шістдесят третя доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка і Новоселівське Луганської області та Торське, Бахмут, Білогорівка, Спірне, Торецьк, Красногорівка, Первомайське, Мар’їнка, Новомихайлівка і Павлівка на Донеччині. У звільнених населених пунктах Херсонської області тривають стабілізаційні заходи. Ворог продовжує фортифікаційне обладнання оборонних рубежів на лівому березі Дніпра.