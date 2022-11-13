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ЗСУ встановили контроль над селом Макіївка на Луганщині

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ встановили контроль над селом Макіївка на Луганщині
Українські військові відновили контроль над населеним пунктом Луганщини
фото: Генштаб

Село Макіївка переходить у «синю зону»

Українські захисники відновили контроль над селом Макіївка Сватівського району на Луганщині. Про це повідомляє Луганська ОВА.

«Новини з фронту Луганщини: село Макіївка, що у Красноріченській селищній громаді Сватівського району, переходить у «синю зону». Українські військові відновили контроль над населеним пунктом», – йдеться у повідомленні.

ЗСУ встановили контроль над селом Макіївка на Луганщині фото 1

Як раніше повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, Збройні сили України звільнили від російських загарбників на Луганщині вже 11 населених пунктів.

Нагадаємо, триває 263-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра. Водночас, веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. З метою поповнення втрат ворог продовжує підготовку мобілізованого особового складу у військових навчальних закладах, центрах підготовки та подальше переміщення цих осіб до районів ведення бойових дій.

Теги: військові ворог Макіївка Луганщина деокупація

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