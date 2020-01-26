SkyUp анонсував відкриття нових рейсів на три грецькі острови



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Рейси на Крит виконуватимуть з Києва, Львова, Запоріжжя, Одеси та Харкова, на острови Корфу та Закінф — лише з Києва

Ціни стартують від 70 євро в один бік

Український авіаперевізник SkyUp Airlines анонсував відкриття нових рейсів з кількох обласних центрів України на грецькі острови Крит, Корфу і Закінф.

Про це йдеться на сайті авіаперевізника.

Зокрема, рейси на Крит виконуватимуть з Києва, Львова, Запоріжжя, Одеси та Харкова, на Корфу та Закінф — лише з Києва.

Перші перельоти з Києва на Крит заплановані на кінець квітня. А починаючи з кінця травня їх виконуватимуть в режимі п’ять разів на тиждень. Рейси зі Львова та Харкова запустять з 2 травня, із Запоріжжя — з 3 травня, з Одеси — з 19 травня.

Рейси на Корфу плануються з 30 травня, на Закінф — з 31 травня. Ціни стартують від 70 євро в один бік.

Раніше стало відомо, що SkyUp припиняє польоти в ОАЕ через закриття неба Ірану та Іраку.

Також повідомлялося, що SkyUp з травня виконуватиме рейси з Одеси до Тбілісі.