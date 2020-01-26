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    SkyUp анонсував відкриття нових рейсів на три грецькі острови

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    Рейси на Крит виконуватимуть з Києва, Львова, Запоріжжя, Одеси та Харкова, на острови Корфу та Закінф &mdash; лише з Києва - SkyUp анонсував відкриття нових рейсів на три грецькі острови
    Рейси на Крит виконуватимуть з Києва, Львова, Запоріжжя, Одеси та Харкова, на острови Корфу та Закінф — лише з Києва

    Ціни стартують від 70 євро в один бік

    Український авіаперевізник SkyUp Airlines анонсував відкриття нових рейсів з кількох обласних центрів України на грецькі острови Крит, Корфу і Закінф.

    Про це йдеться на сайті авіаперевізника.

    Зокрема, рейси на Крит виконуватимуть з Києва, Львова, Запоріжжя, Одеси та Харкова, на Корфу та Закінф — лише з Києва.

    Перші перельоти з Києва на Крит заплановані на кінець квітня. А починаючи з кінця травня їх виконуватимуть в режимі п’ять разів на тиждень. Рейси зі Львова та Харкова запустять з 2 травня, із Запоріжжя — з 3 травня, з Одеси — з 19 травня.

    Рейси на Корфу плануються з 30 травня, на Закінф — з 31 травня. Ціни стартують від 70 євро в один бік.

    Раніше стало відомо, що SkyUp припиняє польоти в ОАЕ через закриття неба Ірану та Іраку.

    Також повідомлялося, що SkyUp з травня виконуватиме рейси з Одеси до Тбілісі.

    Харків Запоріжжя авіація політ Одеса Греція Львів авіаперевезення Україна SkyUp
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