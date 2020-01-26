37 млн – занижена оцінка чисельності населення. Демограф прокоментував результати «електронного перепису»
Виникає питання, а як вони рахували Донецьку, Луганську області? - Гладун
Заступник директора Інституту демографії Олександр Гладун вважає, що оприлюднену міністром Кабінету міністрів України Дмитром Дубілетом інформацію про кількість населення в Україні не варто називати переписом населення, «навіть з додаванням «електронний». Таку думку демограф висловив в інтерв’ю «Главкому».
За словами Гладуна, «електронний перепис» - це ініціатива не стільки уряду, скільки однієї людини, Дмитра Дубілета». «Уряд поки дистанціюється від цієї ідеї. Це перше. По-друге, слід визначитися з термінами. Те, що відбулося, за своєю суттю, ніяким переписом не є. Що таке перепис, його визначення є в Законі України про всеукраїнський перепис населення. Те, що написано в законі цілком відповідає міжнародним стандартам. Перепис – це суцільне обстеження», - наголошує експерт.
На думку Гладуна, те що уряд зробив зараз можна назвати лише терміном з математичної статистики - оцінка чисельності. «У даному випадку оцінка чисельності населення непрямими методами. Тобто коли збирається інформація з різних джерел, не шляхом опитування населення, а з баз даних мобільних операторів і робиться за певною математичною процедурою певна оцінка. Ця оцінка має певну похибку. Тобто це не перепис», - зазначив демограф.
Гладун вважає, щоб «дати нормальну оцінку оприлюдненим даним, слід подивитися на методологію». «Те, що вони оприлюднили на слайдах, – це не методологія. Повинні бути формули, оцінка надійності джерел інформації тощо. Те, що певні показники збігаються з даними Державної статистики, – це так. Але з іншого боку, чому ж тоді вони кажуть, що дані Держстату погані? Тобто є певне протиріччя в самих заявах», - зауважив демограф.
Що ж стосується оприлюднених даних про 37 млн, то Гладун стверджує, що оцінка трохи занижена, бо «виникає питання, а як вони рахували Донецьку, Луганську області?»
«Зараз Держстат каже про трохи менше 42 млн з урахуванням усієї території Донецької і Луганської областей. І якщо відняти декілька мільйонів тих, які залишилися на окупованих територіях, то вийде близько 38 млн людей», - запевнив демограф.
Гладун вважає, що різниця між даними Державної служби статистики і інформацією оприлюдненою міністром Кабінету міністрів України Дмитром Дубілетом абсолютно реальна.
«Держстат включає усю Донецьку і Луганську області разом з нині окупованими територіями. Щодо окупованих територій, то вони послуговуються даними станом на 2014 рік. На окупованій території за різними оцінками може бути приблизно 4 млн - 4,5 млн людей. Тобто якщо ми віднімемо від 42 млн 4 млн буде 38 млн. До цього слід додати проблему трудової міграції, яка не врахована. Вона з маятникової (переміщеннями людей до місць роботи і навчання) перетворилася на постійну. Тобто скільки людей виїхало на заробітки і не повернулося, важко сказати», - стверджує демограф.
Наприкінці листопаду минулого року директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи Елла Лібанова розкритикувала заміну повноцінного перепису населення на електронний, про що заявив міністр Кабміну Дмитро Дубілет.