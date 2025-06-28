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У День Конституції Володимир Зеленський відзначив видатних українців державними нагородами

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У День Конституції Володимир Зеленський відзначив видатних українців державними нагородами
Володимир Зеленський зазначив, що наші люди своїм прикладом, справами та подвигами наповнюють сторінки Конституції життям
фото: Офіс президента

Урочисті заходи відбулися в Києві, на Софійській площі

Із нагоди Дня Конституції України президент Володимир Зеленський вручив видатним українцям та українкам найвищі державні нагороди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс президента.

«Ми відзначаємо сьогодні День Конституції України – нашої держави, нашого народу. Перше слово її першої статті – «Україна». І це відображає нашу головну мету, наше завдання: Україна є і буде на землі, українці є і будуть на землі. І це водночас наша мета і спільний обовʼязок», – наголосив Глава держави.

Урочисті заходи відбулися в Києві, на Софійській площі. Там були присутні перша леді Олена Зеленська, президент Польщі Анджей Дуда, який сьогодні приїхав до України з візитом, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, урядовці, керівництво Офісу президента, представники іноземних дипломатичних місій та українці й українки, які працюють заради нашої держави в різних сферах діяльності.

У День Конституції Володимир Зеленський відзначив видатних українців державними нагородами фото 1

«Наші воїни, наші волонтери, медики, учителі, митці, наші спортсмени, мільйони українських громадян – усе це люди, чиї дух і витримка відповідають викликам часу. Люди, яких війна позбавила сну, відпочинку. Війна змінила їхнє життя, обмежила права, але вони роблять більше, ніж межі конституційних обов’язків. Більше. Роблять не за вимогами закону, а за покликом серця», – наголосив президент.

Володимир Зеленський зазначив, що наші люди своїм прикладом, справами та подвигами наповнюють сторінки Конституції життям.

У День Конституції Володимир Зеленський відзначив видатних українців державними нагородами фото 2

Глава держави передав рідним загиблих Героїв України ордени «Золота Зірка». Посмертно найвищого державного звання удостоєні:

Солдат Остап Макаров. На початку повномасштабного вторгнення як доброволець захищав Київ. Пізніше обороняв Запорізьку область, де 9 червня 2023 року група снайперів потрапила під обстріл. Остап Макаров разом із побратимами вирушив їм на допомогу. Пройшов пів кілометра замінованим полем і забрав пораненого, але сам, підірвавшись на міні, втратив руку, коли повертався. Попри це Остап Макаров продовжив відстрілюватись. Утім разом із побратимами воїн загинув унаслідок мінометного ворожого вогню.

Полковник Віктор Поливяний. На початку повномасштабного вторгнення РФ не допустив висадки ворожого морського десанту в Одесі та на Одещині. Під його керівництвом було знищено понад 700 повітряних цілей. Віктор Поливяний також побудував систему зенітного ракетного прикриття, що допомогло звільнити острів Зміїний. 14 січня торік підрозділ полковника вперше в історії Повітряних сил ЗСУ знищив А-50 та Іл-22. Віктор Поливяний загинув 1 вересня минулого року внаслідок удару «Іскандером» по позиції підрозділу.

Старший лейтенант Микола Скидан. Брав участь у боях на Донеччині, Луганщині, Херсонщині та Сумщині. Евакуював поранених побратимів, а потім повернувся на позиції відбивати штурми. Під час одного з боїв його розвідувальній групі загрожувало оточення та знищення. Микола Скидан наказав підлеглим залишити поле бою, а сам забезпечив її відхід. Унаслідок близького розриву ворожого FPV-дрона Микола Скидан зазнав несумісного з життям поранення.

Журналістка, волонтерка й парамедикиня Ірина Цибух. З 2015 року рятувала поранених воїнів. До початку повномасштабного вторгнення працювала в освітніх проєктах для дітей на сході України. У перші дні повномасштабної війни долучилася до добровольчого батальйону «Госпітальєри» та евакуювала й врятувала багато наших воїнів. Крім того, Ірина Цибух працювала над медіапроєктами, була ініціаторкою вшанування полеглих хвилиною мовчання щодня о 9-й ранку, активно опікувалася політикою памʼяті та була громадською діячкою. Загинула 29 травня торік під час ротації на Харківському напрямку.

У День Конституції Володимир Зеленський відзначив видатних українців державними нагородами фото 3

Також найвищу нагороду особисто отримали два Герої України:

Молодший лейтенант Петро Герасимович. У 2014–2019 роках виконував завдання в зоні проведення АТО та ООС. У березні 2022 року замінував і знищив логістичні шляхи окупантів на Київщині. Торік на Донеччині вів бій, перебуваючи під обстрілом із ворожого вогнемета, але зазнав численних поранень від удару «шахеда». Зараз проходить реабілітацію. Загалом Петро Герасимович знищив 49 окупантів, 6 БМП, 3 танки, БпЛА «Орлан», 2 автомобілі «Урал», КамАЗ із боєприпасами та 120-міліметровий міномет.

Молодший сержант Олександр Іванцов. 25 березня 2022 року добровольцем взяв участь у надскладній операції ГУР. У групі десанту гвинтокрилом дістався до заводу «Азовсталь». Відбивав ворожі атаки на лівому березі Маріуполя та знищив 20 окупантів. Самостійно вийшов з оточення, пройшовши понад 100 км окупованої території Донеччини. Зараз Олександр Іванцов знищує озброєння й техніку ворога на Донеччині та Луганщині.

У День Конституції Володимир Зеленський відзначив видатних українців державними нагородами фото 4

Володимир Зеленський також вручив відзнаку Президента України «Хрест бойових заслуг». Нагороду отримали:

Старший солдат Олег Ковальчук. Захищає Україну вже дев’ятий рік. Від початку цього року виконав багато результативних бойових завдань із використанням ударних БпЛА-камікадзе на Донеччині. Зокрема, знищив БМП, 2 мотоцикли з піхотою та бойову броньовану машину. Ліквідував 9 окупантів, 8 автомобілів із піхотою, військовий багі з особовим складом, ворожу гармату та дві МТ-ЛБ.

Полковник Михайло Курах. Командир 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади. У березні – червні торік його підрозділ зупинив ворога в Тернах на Донеччині. Із серпня дотепер бригада утримує смуги відповідальності на Курщині. У боях підлеглі під його керівництвом знищили приблизно 550 військовослужбовців РФ і 100 одиниць техніки.

Крім того, глава держави відзначив захисників і захисниць орденами Богдана Хмельницького І та ІІІ ступенів, «За мужність» І–ІІІ ступенів, княгині Ольги ІІІ ступеня та Данила Галицького.

Президент також вручив нагороди священникам, спортсменам, освітянам, волонтерам, артистам та журналістам і присвоїв почесні звання. Зокрема, директор ліцею №1 у Гостомелі Володимир Захлюпаний, який 30 років працює з дітьми, отримав звання «Заслужений працівник освіти України». Його сина під час окупації вбили росіяни, але чоловік не зламався й продовжує присвячувати життя сотням інших дітей.

Глава держави вручив орден Свободи президенту Польщі Анджею Дуді.

У День Конституції Володимир Зеленський відзначив видатних українців державними нагородами фото 5

«У перший місяць війни ми щодня, щоночі були постійно на зв’язку, 24/7. Коли поляки допомагали багатьом нашим українцям, коли ми з тобою працювали, коли відкривали перший хаб у Жешуві – я це дуже добре памʼятаю, – звідки потім доставлялася така важлива зброя – такий важливий порятунок, така важлива допомога для нашої армії, для всього нашого народу. Щоб вистояти, щоб не впасти, щоб жити. І мати можливість стояти сьогодні тут», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент також вручив бойові прапори командирам підрозділів: 300-го навчального танкового полку 169-го навчального центру імені князя Ярослава Мудрого, 5-го окремого полку зв’язку та 534-го окремого інженерно-саперного батальйону 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

У День Конституції Володимир Зеленський відзначив видатних українців державними нагородами фото 6

Відзнаки Президента України «За мужність та відвагу» отримали 47-ма окрема інженерна бригада Сил підтримки ЗСУ, а також 17-та Полтавська бригада «Рейд», 34-й Херсонський полк і 50-й полк імені полковника Семена Височана Національної гвардії України.

Крім того, Глава держави передав командирам стрічки почесних найменувань: 118-й окремій бригаді територіальної оборони Сил територіальної оборони ЗСУ присвоєно найменування «імені отамана Лютого-Лютенка», 1-му полку Національної гвардії України – «Кодацький» і 35-му полку Національної гвардії України – «Сумський».

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Раніше президент України Володимир Зеленський привітав громадян із Днем Конституції. Він наголосив, що наше головне завдання –  зберегти Україну для українців. 

Крім того, у День Конституції України, 28 червня 2025 року, колишній народний депутат Тарас Стецьків поділився маловідомими деталями процесу ухвалення Основного Закону 1996 року. 

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Теги: Анджей Дуда Володимир Зеленський Україна державні нагороди орден

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