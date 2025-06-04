Переговори у Стамбулі та санкції проти РФ. Зеленський провів розмову з Мерцом

Зеленський: Обговорили підсумки мого візиту до Берліна та реалізацію всіх наших домовленостей

Зеленський поінформував Мерца про другу зустріч у Стамбулі та результати переговорів

Президент України Володимир Зеленський обговорив із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом результати переговорів з РФ у Стамбулі, а також посилення санкцій проти Росії. Як передає «Главком», про це глава держави розповів на офіційних ресурсах.

«Говорив із Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Обговорили підсумки мого візиту до Берліна та реалізацію всіх наших домовленостей. Є багато речей, над якими наші команди вже активно працюють», – каже Президент.

Зеленський поінформував Мерца про другу зустріч у Стамбулі та результати переговорів. Президент наголосив на важливості домовленостей щодо обміну полоненими.

«Хоча українська делегація наполягала також на встановленні безумовного припинення вогню, поверненні дітей та зустрічі на найвищому рівні. Очевидно, що Росія не хоче закінчувати цю війну, і так само очевидно, що повинні бути сильні санкції у відповідь на таке відверте знущання з усіх дипломатичних зусиль. Дякую за підтримку», – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, Німеччина надасть Україні військову підтримку на 5 млрд євро, включаючи фінансування виробництва далекобійної зброї, постачання систем ППО, боєприпасів і медичного обладнання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на німецьке оборонне відомство.

Рішення про нову допомогу Україні було ухвалено через нещодавні російські атаки, внаслідок яких загинули й постраждали мирні жителі, а також було сильно зруйновано цивільну інфраструктуру. Кошти на новий пакет допомоги вже схвалені Бундестагом.

Також німецький канцлер Фрідріх Мерц повідомив, що Україна й Німеччина підпишуть угоду про спільне виробництво зброї. Наша країна зможе бити по військових цілях поза своєю територією.

Раніше Великобританія, Франція, Німеччина і США зняли обмеження на низку військових поставок в Україну. Рішення про скасування обмежень на застосування далекобійної зброї, яка постачається до Києва, було ухвалене кілька місяців тому.

Мерц також наголосив на необхідності постачання Україні далекобійної зброї. Очікувалося, що Німеччина надасть 100–150 крилатих ракет Taurus, аналогічних британсько-французьким системам Storm Shadow/Scalp-Eg.

Як повідомлялося, Сполучені Штати дали «зелене світло» на передачу Україні понад 200 ракет із Німеччини. Йдеться про 125 далекобійних артилерійських ракет і 100 ракет до системи протиповітряної оборони Patriot.