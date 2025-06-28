Зеленський поділився подробицями зустрічі з Трампом

Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі в Гаазі

Президент відзначив, що далі переговори між США та Україною продовжаться на урядовому рівні

Президент Володимир Зеленський заявив, що дух його розмови з президентом США Дональдом Трампом 25 червня був продуктивним, і надалі команди продовжать контакти на урядовому рівні. Як інформує «Главком», про це глава держави розповів на пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

«Із президентом Трампом була хороша зустріч, аспект тем якнайширший. Ми обговорили всі питання, які цікаві, передусім пов’язані з системами Patriot, з тим, як захистити наше небо і з іншими кроками, пов’язаними з перемовним процесом, а також санкційний напрямок, наші двосторонні відносини після підписання відповідної угоди. Тобто спектр широкий…

Мені здається, що дух самої розмови був продуктивний. Тому це хороший сигнал», – сказав Зеленський.

Президент відзначив, що далі переговори між США та Україною продовжаться на урядовому рівні.

«Далі ми домовилися, що на своєму рівні будуть спілкуватись міністри оборони, держсекретар і міністр закордонних справ, голова мого офісу і також його колеги з американської сторони. По економічних питаннях наша перша віцепрем'єр – там секретар Бессент і ще є деякі колеги-американці», – сказав глава держави.

За його словами, «важливо, що сторони будуть працювати».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з очільником Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Вона тривала майже 50 хвилин. Президенти після зустрічі не спілкувалися із пресою.

Згодом Зеленський назвав розмову тривалою та змістовною. «Тривала та змістовна зустріч із президентом Трампом. Охопили всі дійсно значимі питання. Я дякую пану президенту, дякую Сполученим Штатам. Говорили про те, як досягти припинення вогню та справжнього миру. Говорили про те, як захистити наших людей. Цінуємо увагу й готовність допомагати наближенню миру», – йдеться у заяві.

Водночас Трамп повідомив, що не обговорював припинення вогню із Зеленським: «Я тільки хотів поцікавитися його справами. У нас були важкі часи, але він був дуже милим. Він не міг бути навіть більше милим, ніж він був. І дуже був радий його бачити. Це була чудова зустріч. І я думаю, що це чудовий час, щоб припинити війну».