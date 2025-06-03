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Зеленський про удар по Сумах: Все, що треба знати про російське «бажання» закінчити війну

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Зеленський про удар по Сумах: Все, що треба знати про російське «бажання» закінчити війну
На цей час відомо про трьох вбитих та майже 20 поранених
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Президент: «Щодня Росія дає приводи для посилення санкцій проти неї та збільшення підтримки нашого захисту»

Окупаційні війська вдарили по Сумах з реактивної артилерії. Російська Федерація не припиняє ударів по містах і селах України. Про це повідомляє «Главком» з посилання на президента Володимира Зеленського.

Глава України наголосив, що ворог «по-звірячому» атакував Суми. «Просто по місту, по звичайних вулицях – з реактивної артилерії. Абсолютно свідомий удар по цивільних», – зазначив президент.

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фото: dsns.gov.ua/ДСНС

За словами Зеленського, щонайменше один снаряд не розірвався. Він пробив стіну кімнати звичайної квартири на девʼятому поверсі.

«Кожного дня ми втрачаємо своїх людей через російський терор. Щодня Росія дає приводи для посилення санкцій проти неї та збільшення підтримки нашого захисту. І я дякую всім у світі, хто просуває саме такий порядок денний: санкції за агресію та вбивства людей, допомога захисту життя українців», – каже він.

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Унаслідок удару є загиблі й постраждалі
фото: Кордон. Медіа

Як зазначив український лідер, без тиску світу та рішучих кроків Путін не погодиться навіть на припинення вогню.

Нагадаємо, російські війська вранці 3 червня атакували центр міста Суми. Троє людей загинули, ще 16 поранених, серед них – 17-річна дитина. Також є люди у важкому стані, їх доставляють до медичних закладів обласного центру.

В одному з районів міста снаряд влучив у дорожнє покриття. Внаслідок вибуху зайнявся автомобіль, пожежу оперативно ліквідували. Ще в одному мікрорайоні пошкоджений багатоквартирний будинок – без масштабних руйнувань і загоряння. А також три приватні будинки, складська будівля, гараж, чотири автівки та одна з будівель лікарні.

Інститут вивчення війни вважає, що російські війська активізують зусилля з розширення лінії фронту на півночі Сумської області вздовж трьох напрямків просування на північ та північний схід від міста Суми.

Як повідомлялося Росія зібрала достатньо сил, щоб розпочати наступ на Сумщину. Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що окупанти на Сумському напрямку накопичують свої сили. За його словами, понад 50 тис. росіян вже стягнуто до цього району.

За інформацією DeepState російська армія захопила ще один населений пункт на Сумщині – Володимирівку. Раніше DeepState повідомив про просування російських військ в районі села Олександрія на Сумщині. Також «Главком» писав, чому Україні не можна допустити втрату Юнаківки на Сумщині.

До слова, у ніч на 3 червня Росія атакувала Чернігів «Шахедами». Один із безпілотників влучив у приватний сектор, є жертви.

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Теги: Суми обстріл Володимир Зеленський

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