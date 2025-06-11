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Саміт «Україна – Південно-Східна Європа», повернення тіл полеглих захисників. Головне за 11 червня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Саміт «Україна – Південно-Східна Європа», повернення тіл полеглих захисників. Головне за 11 червня
фото: president.gov.ua/Офіс президента

В Одесі відбувся саміт, у якому взяли участь лідери України та держав Південно-Східної Європи

Саміт «Україна – Південно-Східна Європа», Україна повернула тіла ще 1212 полеглих захисників, добровольці допомагатимуть збивати дрони. «Главком» склав добірку новин 11 червня, щоб ви були в курсі головних подій:

Саміт «Україна – Південно-Східна Європа»

В Одесі відбувся саміт «Україна – Південно-Східна Європа». Під час засідання йшлося про регіональну безпеку, стійкість до гібридних загроз, зміцнення торговельних і транспортних мереж, енергетична безпека, розмінування, післявоєнна відбудова, реабілітація, оздоровлення та підтримка військовослужбовців, дітей і ветеранів.

Як зазначив президент Володимир Зеленський, Російська Федерація планує захопити Одесу, а потім вийти до кордону з Молдовою та Румунією. За словами глави нашої держави, південно-східна Європа, Україна є однією з головних цілей Росії для провокування хаосу. Такі дії країна-агресор вже проводила на Балканах, намагалася  маніпулювати громадською думкою в Румунії, а Молдову протягом трьох десятиліть утримувати в бідності та нестабільності, щоб притягти під свій контроль.

Водночас президент Сербії Александар Вучич заявив, що країна долучиться до відбудови України. Сербія підтримує територіальну цілісність України та готова допомогти у відновленні одного-двох міст або невеликого регіону.

Україна повернула тіла ще 1212 полеглих захисників

За результатами проведених репатріаційних заходів Україна повернула тіла 1212 полеглих захисників. Серед повернених «на щиті» оборонців – полеглі з Курщини, Харківщини, Луганщини, Донеччини, Херсонщини та Запорізької області. Правоохоронні органи встановлять особи загиблих.

Косово погодилося прийняти депортованих зі США мігрантів

Уряд Косова готовий тимчасово прийняти мігрантів у межах переселення їх до третіх країн. Так, до 50 осіб протягом року «можуть бути тимчасово переселені в країну з метою сприяння їхньому безпечному поверненню до країни походження». «Уряд висловив готовність долучитися, з можливістю вибору осіб із запропонованого списку, якщо вони відповідають певним критеріям, пов'язаним з верховенством права і громадським порядком», – каже речник уряду.

Добровольці допомагатимуть збивати дрони

Кабінет міністрів погодив пропозицію Міністерства оборони, аби дозволити добровольцям збивати російські безпілотники. Ініціатива має на меті посилити протиповітряну оборону та діятиме протягом дії правового режиму воєнного стану, але не довше двох років.

За словами народного депутата Олексія Гончаренка, до добровольчих груп зможуть доєднатися члени добровольчих формувань територіальної громади, люди, які не підлягають мобілізації, а також ті, хто уже пройшов підготовку та має сертифікат оператора БпЛА. Підготовкою учасників груп протиповітряної оборони, зокрема, зможуть займатися центри національного спротиву.

Добровольці зможуть виявляти, супроводжувати й збивати повітряні цілі ворога, а для їхнього збиття дозволять використовувати дрони, літаки, особисту зброю, а також залучати власні авто та обладнання. Також учасники добровольчих груп зможуть отримувати техніку, зброю, боєприпаси від командування ЗСУ.

Організаційно підрозділи будуть підпорядковані Силам територіальної оборони, однак оперативне командування буде покладено на Повітряні сили ЗСУ. Крім того, добровольці зможуть отримати винагороду до 100 тис. грн на місяць з місцевих бюджетів за протидію російській агресії.

СБУ затримала чоловіка, який допомагав РФ готувати удар по Львівщині

Служба безпеки затримала коригувальника повітряних атак РФ по Львівській області. Ним виявився 57-річний місцевий безробітний, якого ФСБ завербувала через телеграм-канали.

За матеріалами справи, головним завданням агента був пошук військових авіабаз на території західного регіону. Щоб виявити координати летовищ, чоловік об’їжджав місцевість на своєму авто та намагався знайти аеродроми, які, на його думку, могла використовувати армійська авіація.

За результатами обшуку у затриманого вилучено телефон із доказами роботи на ФСБ. Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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Теги: саміт обмін Володимир Зеленський Одеса

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