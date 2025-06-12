Пляжний сезон в Україні: де можна безпечно купатися (список)

Пляж «Ланжерон». Оздоровчий сезон в Одесі та області ще не розпочався

Пляжі Одеси та Миколаєва офіційно ще не відкрилися

Центри контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ) оприлюднили результати моніторингу якості води у рекреаційних водних об’єктах України, придатних для купання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення установи.

Загалом, якість води відповідає нормам на багатьох пляжах у різних регіонах країни.

Де вода відповідає нормам:

Київ:

Дніпровський район: пляжі «Венеція», «Веселка», «Дитячий», «Золотий», «Молодіжний», «Передмістна слобідка», «Центральний» (на р. Дніпро) та «Тельбін».

Деснянський район: «Троєщина» (на річці Десенка) та «Чорторий» (у парку «Муромець»).

Оболонський район: «Пуща-Водиця» (на 5-7 лінії) та «Острів Оболонь».

Волинська область:

Пляжі міста Луцька.

Дніпропетровська область:

Пляжі міст Верхньодніпровськ, Зеленодольськ.

Зона набережної міста Кам’янське.

Дитячий пляж міста Самар.

Водночас, пляжі на Дніпропетровщині офіційно не відкриті.

Івано-Франківська область:

Пляжі Івано-Франківська та селища Паляниця Яремчанської міської ради.

Кіровоградська область:

Пляж «Гайворонський» міста Гайворон на р. Південний Буг

Три пляжі селища Новоархангельськ Голованівського району на р. Синюха,

Пляж у селищі Вільне Світловодського району на озері «Голубе».

Пляж «Світловодський» у місті Світловодськ на р. Дніпро.

Львівська область:

Пляж міста Золочів на озері Молодіжне, на р. Верещиця в селі Верещиця Яворівського району

Пляж у Моршині.

Пляж у місті Перемишляни.

Миколаївська область:

Пляжі міст Первомайськ, Південноукраїнськ і Нова Одеса на р. Південний Буг.

Водночас, на водних об’єктах Миколаївщини заборонено купатися відповідно до розпорядження ОВА.

Одеська область:

Пляжі Одеси «Ланжерон», «Відрада», «Лузанівка», «Дельфін», «Аркадія», 10 станція Великого Фонтану, 13 станція Великого Фонтану, 16 станція Великого Фонтану.

Пляжі села Сичавка.

Пляжі «Загар» та «Лагуна» у селі Грибівка Дальницької ОТГ.

Пляжі у Білгород-Дністровському районі в селищі Затока, селах Курортне, Велика Балабанівка, Лиман, Приморське;

Рекреаційні зони «Росєйка» і «Катранка»

Пляжі у селищі Сергіївка

Пляжі у селі Приморське та місті Чорноморськ (центральний пляж) в Ізмаїльському районі.

Оздоровчий сезон в Одесі та області ще не розпочався.

Полтавська область:

Пляжі міста Кобеляки, селищ Білики та Нові Санжари на р. Ворскла;.

Пляжі села Світлогірське на Кам’янському водосховищі.

Пляжі у місті Кременчук на Дніпрі та річці Сухий Кагамлик,

Пляжі міста Гадяч на річці Псел.

Пляжі у місті Миргород на річці Хорол.

Рівненська область:

Пляжі міста Здолбунів на р. Устя та ставі Малопроточному.

Пляж у місті Дубровиця Сарненського району на р. Горинь

Пляж села Обарів

Пляж селища Гоща Рівненського району.

Хмельницька область:

Пляж вілли «Дві ріки» у селищі Велика Слобідка Кам’янець-Подільського району на р. Мукша.

Міський пляж у місті Ізяслав на р. Горинь.

Міський пляж у місті Славута на р. Богушівка.

Міський пляж у місті Полонне на р. Хомора

Пляж у місті Красилів.

Черкаська область:

Пляжі міст Черкаси та Багачеве.

Чернівецька область:

Пляжі селищ Бояни та Магала Чернівецького району.

Чернігівська область:

Міський пляж «Золотий берег» міста Чернігова.

У Центрі наголошують, що зливи та інші природні явища впливають на якість води для купання. Тому, плануючи відпочинок, варто слідкувати за повідомленнями від територіальних ЗМІ та органів місцевого самоврядування про безпечність води.

Нагадаємо, cмаження шашликів може закінчитись для українців штрафом у розмірі 4590 грн. Відповідно до законодавства, порушення правил благоустрою територій населених пунктів тягне за собою штраф від 340 до 1 360 грн. А згідно зі ст. 77 цього ж кодексу, за залишення на землі непогашених сірників, недопалків, промаслених ганчірок чи випалювання сухої трави передбачено покарання у вигляді штрафу в розмірі від 1 530 до 4 590 гривень.

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