У день народження Бандери росіяни вдарили по університету, де він навчався

«Цієї ночі ворог поцілив у два об’єкти національної памʼяті у Львові. Символічно і цинічно. Війна за нашу історію», – написав мер Львова Андрій Садовий

Росіяни здійснили масовану атаку дронами-камікадзе типу Shahed, унаслідок чого був знищений музей українського військово-політичного діяча Романа Шухевича та пошкоджено будівлю університету, де вчився лідер та ідеолог Організації українських націоналістів Степан Бандера. Про це повідомляє ДСНС та місцева влада.

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Російські загарбники завдали ударів безпілотниками по Львову та Дублянах, унаслідок падіння уламків дронів відбулася руйнація та займання будівель. На місцях влучень працюють підрозділи ДСНС, займання вже ліквідовано. Попередньо, жертв та постраждалих немає.

Музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на Білогорщі – повністю знищений фото: Андрій Садовий / Telegram

Саме на 1 січня припадає 115-річчя з дня народження Бандери. «Цієї ночі ворог поцілив у два об’єкти національної памʼяті у Львові. Символічно і цинічно. Війна за нашу історію», – написав мер Львова Андрій Садовий.

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«У день народження Степана Бандери москалі повністю знищили музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на Білогорщі», – повідомив міський голова Львову Андрій Садовий.

У день народження Бандери росіяни знищили музей Шухевича фото: ДСНС

Музей командира УПА Романа Шухевича в Білогорщі фото: ДСНС

Музей Шухевича був розташований у будинку, у якому діяча у 1950 році вбили радянські спецслужби з Міністерства держбезпеки СРСР. Тут було обладнано так званий бункер, що являв собою дерев'яний короб у міжповерховому просторі на кілька осіб з розсувними перегородками. Вхід у криївку здійснювався зі сходового майданчика. Потрапити до неї можна було з окремого входу.

Окупанти атакували Львівщину фото: ДСНС

Росіяни знищили музей Шухевича фото: ДСНС

Окупанти також поцілили в університет в Дублянах, де 100 років тому вчився Бандера. Ідеться про Львівський університет природокористування, де також є меморіальний музей Степана Бандери. У 1928−1933 роках лідер українських націоналістів навчався на рільничо-лісовому факультеті Львівської політехніки у Дублянах.

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У Дублянах через падіння уламків пошкоджений дах головного корпусу та гуртожитку фото: ДСНС

У день народження Бандери росіяни пошкодили університет, де він навчався фото: ДСНС

Як відомо, росіяни вбили головнокомандувача УПА Романа Шухевича у березні 1950 року, п’ять років після закінчення Другої Світової війни він у підпіллі боровся з совєтами на своїй землі. Степана Бандеру вбили у Мюнхені у 1959 році. Радянська влада не змогла знищити пам’ять ні про Шухевича, ні про Бандеру. А з часу російсько-української війни їхні імена стали символами боротьби не тільки для заходу, а й для всієї України.

Як відомо, на світанку 1 січня росіяни атакували безпілотниками Львівську область.