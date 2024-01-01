У Львові прогриміла серія вибухів: перші деталі від влади

Уламки «Шахедів» наробили лиха у Львові та Дублянах

Рано-вранці 1 січні прогриміли вибухи у Львові. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

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Уламки ворожого безпілотника потрапили в цивільний об'єкт.

«На місці вже є пожежники. Не нехтуйте тривогою», – сказав Садовий.

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Також зафіксовано падіння уламків «Шахеда» в Дублянах. Сталося загорання даху гуртожитка. На місці працюють пожежники. Чи є потерпілі, поки що невідомо.

Раніше повідомлялося, у ніч на 1 січня росіяни атакували безпілотниками Львівську область. Унаслідок в одному з музеїв Львова виникла пожежа. Відомо, що в музеї Романа Шухевича в Білогорщі спалахнула пожежа.

Попередня причина – уламки ворожого безпілотника. На місце виїхали представники ДСНС. Попередньо, без постраждалих.

Близько 5-ї ранку на Львівщині спрацювали сили ППО по ворожих цілях.

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Також у ніч на 1 січня російські загарбники атакували Одесу ударними безпілотниками. У місті є влучання уламків збитих дронів. У житлових будинках різних районів міста виниклі пожежі.

Унаслідок атаки ударних безпілотників на Одесу постраждали дев'ять людей. Один із них загинув, троє – ушпиталені. Всі інші отримали медичну допомогу на місці.