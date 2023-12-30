Глава Пентагону провів розмову з Умєровим після масованого ракетного удару по Україні

Міністр оборони США підтвердив, що Сполучені Штати й міжнародна коаліція «залишатимуться непохитними» в підтримці України

29 грудня міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін провів телефонну розмову з міністром оборони України Рустемом Умєровим. Про це повідомляє міністерство оборони США.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Глави оборонних відомств обговорили загрози ракетно-повітряних атак з боку Росії, а також останній масштабний напад країни-агресорки на українські міста у ніч проти 29 грудня.

Ллойд Остін підтвердив, що Сполучені Штати й міжнародна коаліція, яка налічує близько пів сотні країн «залишатимуться непохитними» в підтримці народу України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Остін та Умєров пообіцяли підтримувати тісний контакт.

Нагадаємо, президент США Байден відреагував на масштабний обстріл України. Він зазначив, що російська атака – це нагадування світу про те, що після двох років руйнівної повномасштабної війни мета російського диктатора Володимира Путіна залишається незмінною – знищити Україну і підкорити її народ.

Нагадаємо, вночі ворог вдався до наймасованішої атаки проти України. Спочатку терористи атакували «Шахедами», загалом випустивши 36 БпЛА. Також під час атаки ворога запустив:

щонайменше 90 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55;

п’ять аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» з Астраханської області;

чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П;

одну Х-59;

14 зенітні керовані ракети С-300, якими поцілив по Харкову.

Загалом ворог застосував 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БпЛА. Протиповітряна оборона знищила 114 повітряних цілей.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомлялося, Сполучені Штати звинуватили Росію у цілеспрямованому відволіканні Ради Безпеки ООН темами про Революцію Гідності в Україні, поки в Москві готували наймасштабніший ракетно-повітряний удар по українських містах.

До слова, постійний представник України при ООН Сергій Кислиця докладно розповів про наслідки масованої атаки Росії на Україну та охарактеризував російського представника Василя Небензю як особу «з ампутованою совістю і відрізаною гідністю».