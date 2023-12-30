Головна Світ Політика
search button user button menu button

Глава Пентагону провів розмову з Умєровим після масованого ракетного удару по Україні

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Глава Пентагону провів розмову з Умєровим після масованого ракетного удару по Україні
Ллойд Остін провів розмову з Рустемом Умеровим
фото: Рустем Умєров/Facebook

Міністр оборони США підтвердив, що Сполучені Штати й міжнародна коаліція «залишатимуться непохитними» в підтримці України

29 грудня міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін провів телефонну розмову з міністром оборони України Рустемом Умєровим. Про це повідомляє міністерство оборони США.

Глави оборонних відомств обговорили загрози ракетно-повітряних атак з боку Росії, а також останній масштабний напад країни-агресорки на українські міста у ніч проти 29 грудня.

Ллойд Остін підтвердив, що Сполучені Штати й міжнародна коаліція, яка налічує близько пів сотні країн «залишатимуться непохитними» в підтримці народу України.

Остін та Умєров пообіцяли підтримувати тісний контакт.

Нагадаємо, президент США Байден відреагував на масштабний обстріл України. Він зазначив, що російська атака – це нагадування світу про те, що після двох років руйнівної повномасштабної війни мета російського диктатора Володимира Путіна залишається незмінною – знищити Україну і підкорити її народ.

Нагадаємо, вночі ворог вдався до наймасованішої атаки проти України. Спочатку терористи атакували «Шахедами», загалом випустивши 36 БпЛА. Також під час атаки ворога запустив:

  • щонайменше 90 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55;
  • п’ять аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» з Астраханської області;
  • чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П;
  • одну Х-59;
  • 14 зенітні керовані ракети С-300, якими поцілив по Харкову.

Загалом ворог застосував 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БпЛА. Протиповітряна оборона знищила 114 повітряних цілей.

Як повідомлялося, Сполучені Штати звинуватили Росію у цілеспрямованому відволіканні Ради Безпеки ООН темами про Революцію Гідності в Україні, поки в Москві готували наймасштабніший ракетно-повітряний удар по українських містах. 

До слова, постійний представник України при ООН Сергій Кислиця докладно розповів про наслідки масованої атаки Росії на Україну та охарактеризував російського представника Василя Небензю як особу «з ампутованою совістю і відрізаною гідністю».

Теги: США обстріл Пентагон Рустем Умєров

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зовсім нещодавно Кіссінджер давав Путіну свої поради
Кіссінджер показав Путіну шлях до політичного безсмертя
3 грудня, 10:31
Неназваний американський чиновник розповів, що президент США оголосить про виділення $175 млн на додаткову допомогу Україні
Байден анонсує нову допомогу для України під час виступу в Конгресі – Reuters
6 грудня, 19:53
Останні фейки світових ЗМІ для дискредитації України
Анонімний Telegram-бот Міноборони, втрати України у війні: топ фейків за тиждень
11 грудня, 10:39
Переговори про вступ України до ЄС, нова допомога від Німеччини. Головне за 14 грудня
Переговори про вступ України до ЄС, нова допомога від Німеччини. Головне за 14 грудня
14 грудня, 21:00
Окупанти накрили щільним вогнем Чорнобаївку: є загибла
Окупанти накрили щільним вогнем Чорнобаївку: є загибла
25 грудня, 01:20
Рустем Умєров анонсував важливі напрацювання на 2024 рік
Визволення Криму: Умєров заінтригував планом України на 2024 рік
9 грудня, 10:51
Координатор Ради нацбезпеки Сполучених Штатів Джон Кірбі
Байден і Білий дім працюють над тим, щоб Конгрес ухвалив пакет з підтримкою України
14 грудня, 01:35
Росія атакувала Київщину ракетами: влада повідомила про ситуацію в області
Росія атакувала Київщину ракетами: влада повідомила про ситуацію в області
14 грудня, 17:23
Одеса 29 грудня знову опинилася під ракетним ударом російських військ
Одеса: зафіксовано влучання в ще один будинок, кількість жертв зросла до трьох (фото)
Вчора, 11:48

Політика

Кислиця назвав представника Росії в ООН людиною з ампутованою совістю
Кислиця назвав представника Росії в ООН людиною з ампутованою совістю
Аргентина відмовилася від вступу до БРІКС
Аргентина відмовилася від вступу до БРІКС
РФ відволікала Радбез ООН, поки готувала наймасштабнішу ракетну атаку на Україну
РФ відволікала Радбез ООН, поки готувала наймасштабнішу ракетну атаку на Україну
Польща викликає «на килим» голову російської дипмісії через інцидент з ракетою
Польща викликає «на килим» голову російської дипмісії через інцидент з ракетою
Європарламент хоче оголосити недовіру Єврокомісії через «послугу» Орбану
Європарламент хоче оголосити недовіру Єврокомісії через «послугу» Орбану
Байден відреагував на масштабний обстріл України
Байден відреагував на масштабний обстріл України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
179K
Розвідка розкрила план Кремля після ракетної атаки по Україні
62K
Мережу сколихнуло фото з військовим в метро
44K
ДБР затримало одного з найбільших постачальників Міноборони
23K
Що робити з мобілізацією? Порошенко дав пораду Зеленському
21K
У Росії злетіли дев'ять стратегічних бомбардувальників Ту-95МС
19K
Удар по Львову. Окупанти влучили в багатоповерхівку, школи та садочок

Новини

30 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Що робити з мобілізацією? Порошенко дав пораду Зеленському
Вчора, 11:27
Окупанти закидають Україну ракетами і безуспішно атакують на фронті – Генштаб
Вчора, 07:33
Ракетна атака на Україну, пожежа в багатоповерхівці Одеси: головне за ніч
Вчора, 07:10
Плюсова температура, без опадів: прогноз погоди на 29 грудня
Вчора, 03:40
29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:10

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua