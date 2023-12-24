Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Понад 80 бойових зіткнень за добу: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

Діана Гасюк
glavcom.ua
Понад 80 бойових зіткнень за добу: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті
Протягом минулої доби відбулося 81 бойове зіткнення
фото з відкритих джерел

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 24 грудня

Триває 669-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 81 бойове зіткнення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 24 грудня.

Ворожі удари по Україні

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 16 БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони 15 ударних БпЛА знищено.

Загалом ворог завдав 11 ракетних та 34 авіаційних удари, здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Леонівка, Червоний Хутір Чернігівської області; Синьківка Харківської області; Серебрянське лісництво Луганської області; Георгіївка та Новомихайлівка Донецької області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 17 атак ворога в районі Синьківки Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не вели.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 11 атак противника біля населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Сили оборони відбили 25 атак противника східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, а також 15 атак поблизу Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 4 атаки.

На Шахтарському напрямку загарбники наступальних (штурмових) дій не вели.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили всі атаки противника в районах Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку українські воїни надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 17 безуспішних штурмових дій, отримав гідну відсіч та відступив. Водночас сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 18 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 5 зенітно-ракетних комплексах противника. Також, протиповітряною обороною знищено 1 керовану авіаційну ракету Х-59 та 2 розвідувальних БпЛА ворога.

Підрозділи ракетних військ уразили 6 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, радіолокаційну станцію, 2 артилерійські засоби, 3 склади боєприпасів та пункт управління противника.

 

Теги: окупанти авіація Генштаб Миколаїв інфраструктура озброєння населення втрати ворог

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни запускають дрони з території окупованого Криму
У Криму окупанти набирають молодь на курси керування дронами з однією умовою
Вчора, 06:46
ЄС суттєво змінює підходи до прийому біженців
Євросоюз погодив міграційну реформу: що радикально зміниться
20 грудня, 17:25
Журналісти проаналізували закупівлі Генштабу ЗСУ
Смаргодинники і не тільки: на що Генштаб ЗСУ цьогоріч витратив мільйони гривень
13 грудня, 17:19
Погодні умови створюють перешкоди для використання дронів військами: аналіз ISW
Погодні умови створюють перешкоди для використання дронів військами: аналіз ISW
9 грудня, 04:53
Росіяни запустили «Шахеди», у низці областей було оголошено повітряну тривогу (оновлено)
Росіяни запустили «Шахеди», у низці областей було оголошено повітряну тривогу (оновлено)
4 грудня, 05:02
Комунальні служби не можуть вирішити проблему з водою через нестачу аварійних бригад та техніки
Окупанти в Маріуполі просять плату за послуги, які не надають
3 грудня, 06:13
Зафіксовано випадки, коли над тими російськими окупантами, хто відмовляється йти в наступ, знущаються свої ж
Бої під Бахмутом: окупанти заганяють свою піхоту на мінні поля
2 грудня, 16:51
У 2023 році від російських обстрілів постраждали 11 тис. громадян
Скільки цивільних українців вбили росіяни за 2023 рік: цифри МВС
30 листопада, 23:47
«Шахеди» заходили на Київ хвилями з різних напрямків
Наймасованіша атака дронів на Київ: підсумки нічного терору
25 листопада, 08:57

Події в Україні

ЗСУ знищили три російські Су-34: подробиці успішної операції
ЗСУ знищили три російські Су-34: подробиці успішної операції
Вибух у Львові, атака на Україну: головне за ніч
Вибух у Львові, атака на Україну: головне за ніч
Нічна атака на Україну: ЗСУ назвали кількість знищених «Шахедів»
Нічна атака на Україну: ЗСУ назвали кількість знищених «Шахедів»
Понад 80 бойових зіткнень за добу: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті
Понад 80 бойових зіткнень за добу: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті
Мінстратегпром повідомив, які види БПЛА зараз може виготовляти Україна
Мінстратегпром повідомив, які види БПЛА зараз може виготовляти Україна
ЗСУ зберігають позиції у районі Кринок та продовжують позиційні бої: аналіз ISW
ЗСУ зберігають позиції у районі Кринок та продовжують позиційні бої: аналіз ISW

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
273K
Війська на передовій зіткнулися з серйозною проблемою – британська розвідка
33K
На кордоні з Білоруссю ситуація може змінитися, ЗСУ готуються (фото)
30K
Київ замело снігом (фото, відео)
18K
Сховатися від війни за кордоном не вийде. І ось чому
17K
У Львові притягнули до відповідальності пенсіонерку, яка зламала собі щелепу в тролейбусі
13K
Окупанти вивели свої кораблі з Чорного та Азовського морів

Новини

Хмарно, місцями сніг: прогноз погоди на 24 грудня
Сьогодні, 06:10
24 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Порошенко пояснив, чому важливо сформувати уряд національної єдності
Вчора, 19:14
Під Авдіївкою ЗСУ відбили 40 ворожих атак: яка ситуація на фронті
Вчора, 07:02
Дощ і мокрий сніг: прогноз погоди на 23 грудня
Вчора, 06:30
23 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:20

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua