Росія масовано обстріляла Нікопольський район (фото)

У місті пошкоджено 11 приватних будинків, вісім господарських будівель

По Нікопольському району «прилетіло» 11 дронів-камікадзе, а також РФ здійснила п'ять артобстрілів

Сьогодні, 20 грудня, російські загарбники за допомогою дронів і артилерії атакувала Нікопольський район Дніпропетровської області. Унаслідок ворожої атаки постраждало двоє людей. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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«Протягом дня агресор бив по районному центру, Марганецькій, Покровській сільській та Мирівській громадах», – йдеться у повідомленні.

Також Лисак повідомив, що по Нікопольському району «прилетіло» 11 дронів-камікадзе, а також РФ здійснила п'ять артобстрілів. «Найбільше від ворожих атак дісталося Нікополю. Там постраждали двоє хлопців - 21 та 22 років. Вони лікуватимуться вдома», – написав глава області.

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У місті пошкоджено 11 приватних будинків, вісім господарських будівель, авто та зупинку транспорту. Зачепило лінію електропередач.

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Очільник області повідомив, що є руйнування також у Мирівській громаді. Розбито господарську споруду та дві машини.

Наразі розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, триває 665-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 89 бойових зіткнень. Ворог завдав п’ять ракетних та 31 авіаційний удари, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.



