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Росія масовано обстріляла Нікопольський район (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія масовано обстріляла Нікопольський район (фото)
У місті пошкоджено 11 приватних будинків, вісім господарських будівель
фото: Сергій Лисак/Facebook

По Нікопольському району «прилетіло» 11 дронів-камікадзе, а також РФ здійснила п'ять артобстрілів

Сьогодні, 20 грудня, російські загарбники за допомогою дронів і артилерії атакувала Нікопольський район Дніпропетровської області. Унаслідок ворожої атаки постраждало двоє людей. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Протягом дня агресор бив по районному центру, Марганецькій, Покровській сільській та Мирівській громадах», – йдеться у повідомленні.

Також Лисак повідомив, що по Нікопольському району «прилетіло» 11 дронів-камікадзе, а також РФ здійснила п'ять артобстрілів. «Найбільше від ворожих атак дісталося Нікополю. Там постраждали двоє хлопців - 21 та 22 років. Вони лікуватимуться вдома», – написав глава області.

У місті пошкоджено 11 приватних будинків, вісім господарських будівель, авто та зупинку транспорту. Зачепило лінію електропередач.

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Очільник області повідомив, що є руйнування також у Мирівській громаді. Розбито господарську споруду та дві машини.

Наразі розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, триває 665-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 89 бойових зіткнень. Ворог завдав п’ять ракетних та 31 авіаційний удари, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

 
 

Теги: машини Дніпропетровщина обстріл війна росія

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