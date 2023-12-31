Прощавай, 2023-й! Порція оптимізму від відомих українців

Що хорошого сталося у році, що минає?

Дуже хочеться позитиву. А особливо під час повномасштабної війни. І хорошого, насправді, відбувається чимало. З останнього – українські Сили оборони збили п’ять російських літаків за кілька днів і потопили російський великий десантний корабель «Новочеркаськ» у Феодосії, який міг перевозити тисячі «шахедів». У році, що минає, Україна отримала статус кандидата на вступ до Європейського Союзу, а у Києво-Печерській лаврі богослужіння тепер проводяться українською мовою.

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І це тільки те, що згадується одразу.

«Главком» звернувся до відомих українців (військових, волонтерів, культурних діячів, суддів…) з одним питанням: що хорошого, на вашу думку, сталося в Україні цього року. Відповіді – дуже різні, але вони додають оптимізму у надскладні часи.

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«Найбільший позитив – ордер на арешт Путіна»

Я би назвала три речі. Перше, це виданий Міжнародним кримінальним судом ордер на арешт Володимира Путіна та його уповноваженої із захисту дітей Марії Львової-Бєлової. Тепер кожен, хто веде business as usual із Росією, буде розуміти, що тисне руку найбільшому у світі викрадачеві дітей, якому це обвинувачення офіційно пред’явив міжнародний суд.

Друге, це початок роботи над запуском Реєстру збитків, завданих агресією Росії проти України. Більше 40 держав підтримали роботу цього реєстру, який стане основою для виплати компенсацій постраждалим від російської агресії.

Третє, це створення Міжнародного центру із переслідування за злочин агресії проти України, який влітку цього року запрацював у Гаазі. Це перший крок до спеціального трибуналу з агресії, на якому Путін та вище політичне і військове керівництво РФ будуть відповідати за вторгнення в Україну.

ЗСУ вдарили ракетами по штабу ЧФ РФ у Севастополі фото: ЗСУ

«Росія не мала успішних просувань на фронті»

Головним військовим успіхом України у цьому році є відсутність будь-яких успішних просувань російських військ на фронті. Замість цього Росія лише зазнала величезних невиправданих втрат. Тому найважливіше досягнення українських військових – це завдані величезні втрати росіянам у живій силі та техніці.

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На морі ситуація ще успішніша. Україні, не маючи військового флоту, вдалося виштовхати Чорноморський флот Російської Федерації із західної та південно-західної частини Чорного моря. Ми загнали російські кораблі до місць базування у Новоросійську та Абхазії. У цьому році ми створили передумови навіть, можливо, для цілковитого знищення ворожого флоту у Чорному морі.

Окремо хотілося би відзначити удар по штабу Чорноморського флоту у Криму.

«Повернення до публічних закупівель»

Цього року ключовою подією для мене стало повернення закупівель Міноборони у систему «Прозоро». Нам це вдалося у червні 2023 року. Для мене це – №1.

У столиці демонтували пам’ятник Миколі Щорсу фото: КМДА

«Самооновлення у культурному контексті»

2023 рік був дуже плідним у кількох аспектах. По-перше, у нас з’явилася величезна кількість правильно перейменованих вулиць. Друге – підписано закон про деколонізацію. Завдяки ньому ми нарешті позбавляємося колоніального минулого, яке досі було присутнє.

Трете – те, що у нас починається відновлення автокефальної церкви України. У тому числі це сталося завдяки переходу на новий календар релігійних свят. Також за цей рік люди почали по-іншому ставитися до маркерів чужої ідентичності на території нашої держави. Тобто, у людей вже не викликає антагонізму демонтаж пам’ятників Пушкіну.

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Цього року ми почали самооновлення у культурному контексті. Мене надихає те, що кількість людей, які почали цікавитись історією, виросла у десятки разів, порівняно з початком 2022 року.

«Епоха перебування України у сірій зоні нарешті закінчується»

Я думаю, що найбільший геополітичний прорив цього року – історичне політичне рішення лідерів європейських країн повернути Україну у її культурний, історичний, економічний, будь-який інший простір, з якого вона була вирвана у XVII столітті. Рішення Європейської Ради, що Україна буде членом Європейського Союзу інакше, як історичним не назвеш. На мою думку, це є визначальним. Після цього рішення вже жодні європейські лідери не поставлять під сумнів приналежність України до Європи. Відтак, епоха перебування України у сірій зоні нарешті закінчується. Ми більше не будемо десь посередині між Європою та агресивною Росією.

Європейська рада вчора вирішила розпочати переговори про вступ України до ЄС фото: AP

«Головний позитив 2023 року – театральний бум»

Добре вже те, що не стало гірше. Наші бібліотеки, музеї, театри доволі непогано працюють. У театрах взагалі бум. А от кіно – у прольоті…

«Головна подія усього року для мене – це другий тайм матчу проти Італії»

Головна подія усього року для мене – це другий тайм матчу проти Італії. Так лише тайм, але саме під час цього короткого відрізку часу чинні чемпіони Європи боялися Україну і робили усе що завгодно аби тільки не програти. Зовсім небагато у нас було успішних матчів із топами і ще менше успішних хоча б за змістом поєдинків проти суперзбірних, коли останні мали критичну потребу у результаті. Тож гра підопічних Сергія Реброва проти збірної Італії особлива і, зокрема, підкреслила силу Георгія Судакова, Михайла Мудрика, Анатолія Трубіна та інших.

Матч 10 туру відбору до «Євро-2024», відбувся 20 листопада 2023 року. Збірна України грала проти збірної Італії. Українські футболісти переважали суперника за ударами у ствір воріт (чотири проти двох). Другий тайм поєдинку знаковий ще й тим, що наприкінці рефері Хесус Хіль Мансано не поставив очевидний пенальті у ворота італійців після фолу Браяна Крістанте проти Михайла Мудрика.

«Серед свідомих громадян зміцнюється переконання, що російською говорити соромно»

Перше – скорочення гендерного розриву в армії щодо посад і за віком. Тепер військовослужбовиця може бути і ремонтницею, і командиркою БМП, і гранатометницею, а контрактницею може стати жінка до 60 років, а не до 40, як раніше. Також проводиться гендерна експертиза документів Міноборони, однак сподіваюся на прогрес у військових званнях і офіційне закріплення таких фемінітивів, як солдатка, сержантка, лейтенантка, капітанка, майорка, підполковниця, полковниця, генералка, генерал-майорка, генерал-лейтенантка.

Друге – українці стали цього року більше читати, а випуск книжкової продукції збільшився аж на 73%, порівняно з 2022 роком.

Третє – наша українізація незворотна. Серед свідомих громадян зміцнюється переконання, що російською говорити соромно. На російську у відповідь переходить дедалі менше людей. Зміцнюється культурна диференціація «свій-чужий»: усе російське, зокрема мова, належить окупантам і викликає несприйняття, а російську музику в Україні тепер слухають тільки маргінали.

Українська армія забезпечила роботу зернового коридору фото: ЗСУ

«Зерновий коридор працює без Росії»

Почнемо з армії – наша армія справді робить великі досягнення. Вона технологічно стала набагато сильнішою, попри усі виклики і негаразди. Росіяни не змогли втілити жодного зі своїх планів. Якщо наші досягнення виявилися скромнішими, ніж нам би хотілося, то росіянам взагалі нічого не вдалося, вони лише зазнали втрат: і на суші, і на морі.

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В економіці – це, безумовно, початок переговорів щодо здобуття Україною членства у Європейському Союзі, це історичне рішення.

Є окремі зрушення щодо інфраструктури: ефективно працює зерновий коридор. Крім того, почалися перемовини з ЄС щодо побудови нових логістичних маршрутів.

Крім того, ми починаємо рухатися у бік стратегічних рішень. Якщо раніше про дрони кричали лише волонтери і військові, то нині фінансування на їхнє виробництво вже виділяється державою.

«Ми стали значно міцнішими, витривалішими»

Як каже моя улюблена психологиня Едіт Єва Егер, все, що відбувається з нами у житті, – це можливості.

Так, було дуже багато втрат у 2023 році, але були ж і здобутки! Ми стали значно міцнішими, витривалішими, ми справилися і продовжуємо жити.

Ми маємо свою позицію, свої переконання. Певно, найбільше ворог би хотів переконати нас, що ми не маємо права на життя – таке, як ми його собі уявляємо, але ніхто не може забрати у нас наш внутрішній вибір. Свобода якраз починається з внутрішніх переконань. Ніхто не вибирає час, у який судилося жити: ані ми, ані ті, хто жив у роки Голодоморів, ані ті, хто жив у роки Другої світової. Проте нам слід прийняти усе, що відбувається, концентруватися не на помилках, а на досвіді і на набутій силі.

«Громадськість знову може контролювати держслужбовців»

Як представнику судової влади, «дисидентської» її частини, (Лариса Гольник є лауреаткою міжнародної відзнаки Blueprint for Free Speech за викриття корупції у судовій сфері, – «Главком») мені доречно відзначити здобутки у цій царині. За 2023 рік відновили свою діяльність Вища рада правосуддя (орган, що призначає, карає, звільняє суддів) та Вища кваліфікаційна комісія суддів України (добирає їх та оцінює). Були розпочаті конкурси для заповнення вакансій у місцевих та апеляційних судах. Розгортається процес створення служби дисциплінарних інспекторів (що дозволить мінімізувати суб’єктивізм та свавільність у діях членів ВРП). Державні службовці знову подають майнові декларації, а громадськість може їх контролювати.

Цих змін вимагали євроінтеграційні процеси. Й українське суспільство мало би виграти – за успішної реалізації чергової спроби судової реформи.

А ще мій син, який із перших днів повномасштабної війни добровільно пішов до війська, хоча мав усі законні підстави залишатися вдома, нарешті у цьому році отримав відпустку й зміг побачитися з дружиною та сином – нашим онуком. І до нас, батьків, завітав на кілька деньків, що промайнули мов мить.

«Оборонно-промисловий комплекс набирає обертів»

2023 рік для оборонного-промислового комплексу України став переломним. Якщо 2022-й для більшості підприємств був роком стресу, перезапуску, релокації, то у 2023-му стояли задачі масштабувати виробництво, розробити і запустити нові продукти, усунути вузькі місця у виробництві діючих продуктів для розширення виробництва. І зараз наш ОПК набирає швидкості.

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2023 рік для галузі був багатим на позитивні та знакові події. Я би виділив кілька найголовніших.

По-перше, нам вдалося не тільки організувати серійне виробництва САУ (самохідна артилерійська установка) «Богдана», а й масштабувати його. Вже зараз, за офіційними даними, ми виробляємо шість одиниць на місяць і маємо можливості нарощувати обсяги.

По друге – розробка морських дронів, завдяки яким Україна суттєво змінила розстановку сил на морі. На сьогодні існує кілька їхніх модифікацій і ми також нарощуємо виробництво.

По-третє, це використання fpv-дронів як нового виду озброєння на фронті та організація їх масового виробництва. Завдяки тому, що на сьогодні в Україні виробництвом fpv-дронів займається багато компаній і завдяки тому, що нам вдалося налагодити виробництво бойових частин до них, дронів буде помітно більше. І це дуже важливо. Фактично сьогодні такі дрони заміняють РПГ (ручний протитанковий гранатомет), снайперські групи та формують, разом з артилерією, ударний кулак.

Ще одним важливим і позитивним моментом є запуск виробництва мінометних та артилерійських пострілів. Для України виготовлення боєприпасів – це новий досвід, бо за роки Незалежності нам так і не вдалося запустити власне виробництво.

Для «Української бронетехніки» 2023 рік став роком завершення процесу релокації та початку серійного виробництва у значних для нас обсягах. Мова про серійне виробництво бронемашин «Новатор», бронекабін до САУ «Богдани», спільне з трьома країнами НАТО виробництво боєприпасів (мінометних пострілів та артилерійських пострілів калібру 122 мм). За рік компанія виробила і поставила значний обсяг мінометів калібрів 82 і 120 мм.

Якщо говорити про загальні тенденції 2023 року в оборонці, то вони позитивні для виробників: профільні міністерства декларують зміну стратегії на 2024 рік, яка передбачає переорієнтування з імпорту на завантаження внутрішнього виробника. Вже сьогодні ми можемо говорити, що ситуація для українського виробника значно краща, підприємства розуміють, як планувати власне виробництво на наступний рік, на що можна розраховувати.

На мою думку, 2024 рік має всі шанси стати роком стрімкого розвитку, роком нових розробок, дасть відповіді: чи зможе військова промисловість вмотивованої, але меншої країни, протистояти військовій промисловості менш мотивованої, але більшої країни. Я вірю, що зможе.

«Україна продовжує розвивати економіку, попри війну»

Ми спитали у штучного інтелекту, що хорошого сталося в Україні 2023 року. Інтелект відповів хоч і з деякими помилками (зокрема росіяни втратили цього року близько 15 кораблів і катерів), але доволі чітко.

Попри те, що 2023 рік був для України дуже важким, у ньому також сталося багато хорошого:

Українські військові продовжують успішно протистояти російській агресії. За даними Генштабу ЗСУ, станом на 24 грудня 2023 року втрати російських військ у війні проти України перевищили 353 тис. осіб, а також 1586 танків, 3745 бойових броньованих машин, 722 артилерійських систем, 199 літаків, 162 гелікоптери, 153 безпілотники і три кораблі.

Україна отримала значну військову та фінансову допомогу від країн Заходу. Ця допомога допомогла Україні зміцнити свої оборонні можливості та продовжувати чинити опір російській агресії.

Україна отримала статус кандидата на членство в ЄС. Це є історичним моментом для України та важливим кроком на шляху до євроінтеграції.

Україна продовжує розвивати свою економіку, незважаючи на війну. У 2023 році ВВП України зріс на 3,5%.

Україна продовжує зміцнювати свій міжнародний авторитет. Україна стала одним із найважливіших гравців на світовій арені та лідером у боротьбі за свободу та демократію.

Богдан Боднарук, Віталій Тараненко, Наталія Сокирчук, «Главком»