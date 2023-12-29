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У столиці рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблого

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У столиці рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблого
Росія здійснила масовану атаку на Україну
фото: ДСНС

Пошуково-рятувальна операція у столиці триває

У Шевченківському районі столиці рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого російською атакою будинку, тіло одного загиблого. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

«Тіло одного загиблого дістали з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі столиці», – написав Кличко.

Мер міста також зазначив, що пошуково-рятувальна операція у столиці триває. «До цього рятувальники звільнили з-під завалів трьох постраждалих. Їх госпіталізували медики», – додав Кличко.

Нагадаємо, унаслідок ворожого обстрілу уламками пошкоджено будівлі у Святошинському, Дарницькому, Подільському та Шевченківському районах столиці.

Також у Києві через атаку росіян пошкоджено станцію метро. Зараз станція працює як укриття. Поїзди прослідують станцію без зупинки.

Унаслідок ракетного удару по Києві також виявлено загорання в недобудованому бізнес-центрі Шевченківського району.

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Теги: війна обстріл рятувальники метро Віталій Кличко росія

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