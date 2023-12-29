Влучання в багатоповерхівки, є загиблі: Росія масовано обстріляла Україну

Станом на 10 ранку загалом відомо про щонайменше 12 загиблих та понад 75 поранених внаслідок ракетної атаки ворога

Зранку 29 грудня регіони України опинилися під обстрілом російської армії. Влучання фіксували у Львові, Харкові й Сумській області. Про вибухи також повідомляли в Києві, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі й на Хмельниччині.

Про це повідомили в міських й обласних адміністраціях.

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За даними МВС, станом на 10 ранку загалом відомо про щонайменше 12 загиблих та понад 75 поранених внаслідок ракетної атаки ворога.

Київ

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив про роботу протиповітряної оборони в місті. Там також чули вибухи. Раніше в Київській міській військовій адміністрації повідомляли про загрозу ударів крилатими ракетами.

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У Київській ОВА заявили про падіння уламків у Подільському й Святошинському районах міста. Інформацію про руйнування з'ясовують. Попередньо, є загоряння житлового багатоповерхового будинку. Кличко також повідомив про загоряння складського приміщення в Подільському районі.

Унаслідок ворожого обстрілу уламками пошкоджено будівлі у Святошинському, Дарницькому, Подільському та Шевченківському районах столиці фото з відкритих джерел

Окупанти обстріляли Київ фото з відкритих джерел

За даними КМВА, кількість постраждалих у Києві зросла до 23 людей. Кличко повідомив, що тіло одного загиблого дістали з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі столиці.

У Дарницькому районі столиці уламки збитої ракети впали у приватному секторі мікрорайону Осокорки фото з відкритих джерел

Також унаслідок вибухів пошкоджено будівлю станції метро «Лукʼянівська». Вона працює як укриття.

Львів

Міський голова Андрій Садовий повідомив про те, що на обʼєкті критичної інфраструктури Львова сталося загоряння, там працюють оперативні служби.

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Очільник обласної військової адміністрації Максим Козицький заявив про влучання у житловий будинок у Львові. Згодом стало відомо, що внаслідок російської атаки на Львів є загибла людина. «Львів. Житловий будинок на вулиці Хоткевича. Через ракетний удар одна людина загинула», – написав Козицький. Детальніша інформація встановлюється.

Згодом мер Львова Андрій Садовий у телемарафоні повідомив, що внаслідок обстрілу загинув чоловік близько 40 років.

У Львові пошкоджено житлові будинки фото з відкритих джерел

Також через, імовірно, падіння уламків ракети в одному з ліцеїв міста почалася пожежа. Загалом пошкоджено три школи та дитячий садок.

Наслідки ракетного удару по Львову фото з відкритих джерел

За попередніми даними, загалом область атакували більш як 10 «шахедів».

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Харків

Голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про близько 10 ударів по місту рано-вранці. За попередніми даними міського голови Харкова Ігоря Терехова, по Харкову вдарили двома видами ракет – С-300 та Х-22.

Станом на 6 ранку було відомо про щонайменше вісім прильотів по місту. Попередньо, вони припали на Київський та Холодногірський райони. Через обстріл виникли проблеми з подачею електрики для транспорту. У місті тимчасово пустили в дію тролейбуси на автономному ходу.

Згодом Терехов повідомив про повторний обстріл Харкова, під час якого зафіксували щонайменше чотири влучання.

Очільник ОВА Синєгубов заявив, що внаслідок ударів окупантів по Харкову загинув 35-річний чоловік.

Зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури міста: медична установа, склади, цивільні підприємства. Дані уточнюються.

Наразі відомо, що вибуховою хвилею пошкоджена будівля медзакладу, на території сталася пожежа. Пошкоджено автомобіль екстреної допомоги. На щастя, жоден з пацієнтів чи медперсоналу не постраждав. За попередніми даними через обстріли міста одна людина загинула та дев'ять людей травмовані.

Сумська область

Крім того, про обстріл розповіли і в Сумській ОВА. Там зазначили, що росіяни завдали ракетного удару по місту Конотоп, унаслідок якого травмовано три людини, а також пошкоджено багатоквартирний будинок і станцію технічного обслуговування авто. Через обстріл загорілася автівка. Також в ОВА повідомили про знищення двох БпЛА типу Shahed.

Дніпро

У Дніпрі після вибухів загорівся один із торговельно-розважальних центрів. Міський голова Борис Філатов повідомив, що внаслідок ракетної атаки по місту є загиблі й поранені. На місці подій працюють місцеві служби та ДСНС.

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Наслідки ракетної атаки на Дніпро фото: Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА)

Попередньо постраждали щонайменше 20 осіб. П'ять – загинуло.

У Дніпрі приліт по торговельному центру фото: Суспільне

Окупанти атакували Дніпро ракетами фото: Суспільне

Є пошкодження пологового будинку, зокрема там вибиті вікна. Усі пацієнти й медперсонал встигли перейти в укриття.

Одеса

Після нічної атаки дронами, зранку росіяни нанесли по Одесі ракетний удар. Загинули дві людини – росіяни поцілили в житлові будинки. Ще 15 травмовані, серед них дві дитини віком шість і вісім років. Двоє поранених у важкому стані, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

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Наслідки ракетного удару по Одесі фото: Суспільне, НГУ

Запоріжжя

Росіяни масовано атакували ракетами Запоріжжя. Загинуло дві жінки, десятеро людей постраждали.

Ворог обстріляв Запоріжжя фото з відкритих джерел

Цілями окупантів були підприємства міста. Одна з ракет зруйнувала будинок. Під завалами однієї з будівель лишаються люди.

Президент Зеленський повідомив, що російські терористи випустили по Україні приблизно 110 ракет. Більшу частину було збито силами протиповітряної оборони.

Зауважимо, рік тому, 29 грудня 2022 року, окупанти атакували Україну за схожим сценарієм. Росія з самого ранку розпочала масовану ракетну та дронову атаку із різних напрямків по усіх регіонах України. Спочатку повідомлялося про запуск 69 ракет, 54 з яких збила протиповітряна оборона. Наступного дня командування Повітряних Сил ЗСУ повідомило про 70 крилатих ракет, із яких 58 було знищено.