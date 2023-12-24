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Вибух у Львові, атака на Україну: головне за ніч

Діана Гасюк
glavcom.ua
Вибух у Львові, атака на Україну: головне за ніч
На вулиці Княгині Ольги у Львові стався вибух
фото: Патрульна поліція Львівської області

23 грудня, на вулиці Княгині Ольги у місті Львові стався вибух у приватному будинку

У ніч проти 24 грудня російські загарбники атакували Україну із застосуванням дронів-камікадзе. У суботу, 23 грудня, на вулиці Княгині Ольги у місті Львові стався вибух. З-під завалів будинку дістали тіла трьох людей. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 24 грудня, щоб ви були в курсі головних подій.

Вибух у Львові

У суботу, 23 грудня, на вулиці Княгині Ольги у місті Львові стався вибух. З-під завалів будинку дістали тіла трьох людей. Про це повідомляє мер Львова Андрій Садовий.

Під завалами знайшли тіло чоловіка віку приблизно 45 – 50 років. Також у суміжному будинку виявили тіло загиблої жінки близько 70 років.

ДСНС повідомляє, що з місця події до лікарні доставлено чотири особи, з них дві дитини.

Для роботи на місці вибуху залучені 53 особи та 12 одиниць техніки ДСНС.

За інформацією ДСНС, на місці події виявлено загиблу жінку і з-під завалів звільнено тіло загиблого чоловіка.

«Пожежа, що виникла на місці, ліквідована о 23:17. Підрозділами ДСНС продовжуються роботи з розбирання завалів», – зазначили рятувальники.

Пізніше мер Львова повідомив, що рятувальники знайшли третє тіло чоловіка, який загинув унаслідок вибуху у приватному будинку у Львові.

Атака на Україну

У ніч проти 24 грудня російські загарбники атакували Україну із застосуванням дронів-камікадзе. Було зафіксовано запуск ворогом 16 «Шахедів», майже усі з них були збиті силами оборони. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

«Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 16 БПЛА типу «Shahed-136/131», – йдеться у ранковому зведенні командування.

Військові розповіли, що силами та засобами протиповітряної оборони ВСУ 15 з 16 ударних безпілотників противника було знищено.

Також у ніч на 24 грудня у Хмельницькій області працювали сили протиповітряної оборони

Міністр оборони Італії закликав знайти політичний вихід з війни в Україні

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто висловив думку, що настала пора розпочати пошук політичного рішення для припинення війни, спричиненої вторгненням Російської Федерації. Про це повідомляє ANSA.

«Війна триває вже майже два роки, і я вважаю, що поряд і паралельно з військовою участю і підтримкою України, важливо йти шляхом, який веде до політичного рішення», – заявив Крозетто.

Він підкреслив необхідність відновлення того, що було до війни, та вирішення тих питань, які не можна вирішити за допомогою зброї, іншими, більш мирними засобами.

«Те, що не може бути досягнуто військовим шляхом – а до цього часу ми досягли збереження України, яка могла бути знищена, і консолідації кордону, який заблокував російську атаку - може бути досягнуто шляхом відкриття дипломатичного і політичного фронту, щоб спробувати досягти того ж результату за допомогою мирних переговорів», – додав міністр.

Тайвань виділив $1 млн для українських біженців у Польщі

Тайвань у співпраці з «Альянсом польських метрополій» створив фонд допомоги українським біженцям у Польщі та передав до нього 1 мільйон доларів США. Про це повідомило тайванське МЗС.

Кошти будуть направлені на поліпшення умов проживання біженців у Польщі, покращення освіти для українських дітей та молоді, а також підготовку до майбутнього повернення біженців до України після війни.

Для отримання субсидій бажаючі польські міста мають надати Асоціації заявки з конкретними проєктами для українських біженців, які в подальшому розглядатимуться й затверджуватимуться відбірковою комісією.

На церемонії підписання представниця Тайваню зазначила, що створення фонду допомоги є демонстрацією твердої прихильності й турботи Тайваню про Україну.

Нетаньяху сказав Байдену, коли зупинить операцію в Газі

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом. Про це повідомляє канцелярія ізраїльського прем'єра.

«Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху сьогодні ввечері поговорив із президентом США Джо Байденом і висловив йому подяку за позицію США в Раді Безпеки ООН», – ідеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що Нетаньяху дав зрозуміти, що Ізраїль продовжуватиме війну, поки всі його цілі не будуть досягнуті. Серед них – повалення терористичного угруповання ХАМАС і повернення додому заручників, яких утримують палестинські терористи в Секторі Газа.

Туреччина завдала авіаударів по цілях в Іраку та Сирії

23 грудня, турецька військова авіація атакувала північ Іраку та Сирії, знищивши 29 об'єктів Робітничої партії Курдистану (РПК), яку Анкара визнає терористичною. Атаки сталися після вбивства 12 турецьких солдатів за останні дні на півночі Іраку. Про це повідомляє міністерство національної оборони Туреччини.

В турецькому оборонному відомстві уточнили, що в ході проведення операцій у цих двох країнах авіаудари завдавалися по базах, укриттях та нафтових об’єктах, які могли використовуватися представниками РПК.

Операції велися на півночі Іраку та Сирії у суботу ввечері.

Регіон Тайваню сколихнув потужний землетрус

24 грудня в регіоні Тайваню стався сильний землетрус. За шкалою Ріхтера його магнітуда оцінюється як 6,3 бала. Про це повідомляє Reuters.

Офіційний Пекін та державні китайські ЗМІ наразі не висловлювали свою позицію щодо цієї події у регіоні острова Тайвань, який Китай вважає частиною своєї території.

Тайвань, в районі якого нині стався землетрус, знаходиться на значній відстані від місця нещодавнього катаклізму у північній провінції Китаю Ганьсу, де внаслідок землетрусу загинуло та постраждало дуже багато людей.

Пізніше тайваньська метеослужба повідомила, що землетрус був магнітудою 4,6 бала. Він стався біля малонаселеного східного узбережжя, і поштовхи майже не відчули на суші.

Епіцентр землетрусу знаходився в морі біля тайванського округу Тайдун, на глибині 16,5 км, уточнили в місцевому метеорологічному бюро.

Є повідомлення лише про незначні поштовхи в окрузі, переважно сільській місцевості.

Теги: вибух окупанти Ізраїль авіація Львів рятувальники Тайвань землетрус

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