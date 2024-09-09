У Десні біля Чернігова місцями зафіксовано масовий замор риби

В. о. мера Чернігова наголосив, що місто не споживає воду з Десни, тому загрози життю та здоров‘ю чернігівців немає

У понеділок, 9 вересня, у річці Десна біля Чернігова помітили потемніння води. Також там фіксується масовий замор риби. Про це повідомив в. о. мера Чернігова Олександр Ломако.

«Станом на 07:00 9 вересня на Золотому березі (центральний пляж Чернігова) спостерігається незначний неприємний запах. В річці вода темного кольору. Місцями масовий замор риби, є мертва риба», - йдеться у повідомленні.

Ломако додав, що зараз відбувається засідання оперативного штабу. У мер вирішили збирати рибу та відвозити на утилізацію в заздалегідь визначене місце.

В. о. міського голови нагадав, що відвідування пляжу заборонено з минулого тижня.

«Муніципальна варта контролює ситуацію на місці. Посилено контроль за продажем всіх видів риби в місті. Також працює станція аерації КП «Чернігівводоканал» в районі переправи», - додав Ломако.

Водночас він наголосив, що місто не споживає воду з річки, тому загрози життю та здоров‘ю чернігівців немає.

Нагадаємо, отруйна вода із річок Сейм та з Десна рухається меншими темпами, аніж очікувалося, і лише наблизилася до Чернігова. У місті й області вже заборонили купання в Десні, вилов у ній риби й використання води з неї для господарських потреб. Про це повідомила пресслужба Міністерства захисту довкілля. Як зазначається, станом на 5 вересня на території Чернігівської області зібрано 10,7 тонни загиблої риби, у Сумській області – понад 12 тонн. Протягом останніх днів нових хвиль мору не фіксується.

Перші свідчення про забруднення Сейму з'явилися поблизу села Манухівка, за 8 км від кордону (недалеко від Тьоткіно, РФ). З 28 серпня вже пішли офіційні заяви Конотопської РВА, мовляв, залучають до розв'язання проблеми регіональний офіс водних ресурсів, Держпродспоживслужбу, Держекоінспекцію, МОЗ, ДСНС тощо.

Раніше міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець наголосив, що забруднення річки Сейм є надзвичайною подією, і не можна допустити, щоб забруднені води дійшли до водозабору столиці.

Нагадаємо, забруднення річки Сейм відбулося на території Росії, однак наразі не відомо, чи це було умисне забруднення, чи результат якоїсь раптової аварії.

Також на річці Десна в Чернігівській області фахівці вже проводять заходи для локалізації органічного забруднення, що надійшло із річки Сейм. Про це повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.