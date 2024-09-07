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Забруднення Сейму і Десни: що загрожує Києву

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Забруднення Сейму і Десни: що загрожує Києву
Станом на 5 вересня на території Чернігівської області зібрано 10,7 тонни загиблої риби
фото: Суспільне

Через низку факторів рух забрудненої води сповільнюється

Отруйна вода із річок Сейм та з Десна рухається меншими темпами, аніж очікувалося, і лише наблизилася до Чернігова. У місті й області вже заборонили купання в Десні, вилов у ній риби й використання води з неї для господарських потреб. Про це повідомила пресслужба Міністерства захисту довкілля.

Як зазначається, станом на 5 вересня на території Чернігівської області зібрано 10,7 тонни загиблої риби, у Сумській області – понад 12 тонн. Протягом останніх днів нових хвиль мору не фіксується.

«Чернігівводоканал» повідомив, що місто забезпечують водою лише з артезіанських свердловин, тому забруднення Десни не загрожує водогону. Але спеціалісти водоканалу все одно щоранку й щовечора беруть проби з річки й оперативно інформують чернігівчан на своїй сторінці. 

«Спостерігається зміна характеру руху забруднюючих речовин по річці Десна – йде не суцільним масивом, а пересувається по найглибшій частині річки, окремими плямами. Забруднення осідає на дно. Швидкість переміщення забруднення змінюється залежно від звивистості русла», – зазначили в Міндовкілля. 

Водозабір з Десни здійснюють вище від місця, де річка впадає в Канівське водосховище
Водозабір з Десни здійснюють вище від місця, де річка впадає в Канівське водосховище

Чи існує загроза для киян

Водозабір з Десни здійснюють вище від місця, де річка впадає в Канівське водосховище (Дніпро в межах Києва), на три кілометри. Потім вода проходить складний технологічний шлях обробки з відстійниками й хімічною очисткою. Але факт лишається фактом – кияни споживають воду з Десни. І така екологічна катастрофа здатна вплинути на життєдіяльність багатомільйонної столиці. 

Ще 28 серпня КМДА й Київводоканал повідомили, що вода у водогоні відповідає всім нормативам і наразі ніякої небезпеки не існує. Але тоді пляма забруднення рухалася по Десні ще за десятки кілометрів до Чернігова. Як свідчить математичне моделювання Укргідрометцентру від 27 серпня, до Чернігова забруднена вода мала дійти 31 серпня, до Літок – 3–5 вересня, до гирла Десни – до 6 вересня. На щастя, жорсткий прогноз не справдився, через низку факторів рух забруднення сповільнюється. 

«Ми не будемо підказувати ворогу, як він може вплинути на наші сценарії забезпечення водою киян. Але повірте, вони існують. Київ буде з водою», – повідомила Lb.ua речниця ПрАТ АК «Київводоканал» Оксана Стан.

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук заявляє, що рух органічного забруднення річок Сейм і Десна у напрямку Києва сповільнюється. За її словами, демонструють позитивну динаміку заходи з аерації. Метою є підвищення здатності річок до самоочищення шляхом насичення киснем.

Відновлення екосистеми

Як пояснив директор інституту гідробіології НАН Сергій Афанасьєв, забруднення водогонів міст по Десні вже не відбулося, Київ під питанням. Але що вже сталося – це масштабне лихо цілих екосистем двох регіонів. Крім смороду, неможливості купатися, брати воду, рибалити, необхідності контролювати якість води в колодязях, найбільшої біди зазнали саме річкові екосистеми. Коли таке сильне забруднення, як у Сеймі, вмирає все: і риба, і безхребетні, і інші тварини

«Ми втратили рибу по всьому Сейму. Але це не кінець світу, і якщо це дійсно було виключно органічне забруднення, то річка перетравить і цю біду», – зазначив Афанасьєв.

За словами науковця, зараз місцеві громади опікуються порятунком популяції іхтіофауни річок там, де це можливо. «Навесні водопілля промиє русло ріки й отруйний донний осад, який там утворився. Потім почнеться поступове відновлення популяцій. На це підуть два-чотири роки», – пояснив Афанасьєв. Але підкреслив, що можуть бути й незворотні втрати. До цієї категорії належать червонокнижні види (наприклад, стерлядь), яких було дуже мало в системі, тому загибель і десяти особин може означати втрату популяції. Також не так просто відновлюватиметься розмір риби в річці. 

«Сейм – з останніх незарегульованих річок в Україні, дуже боляче, що такий удар припав по ньому. Сподіваюся, що саме природний стан русла допоможе відновленню цієї екосистеми», –резюмує науковець.

Додамо, що досі достеменно невідомо, що сталося з річкою Сейм, яка з середини серпня потерпає від екологічного лиха. На Сумщину ріка тече з Курської області РФ.

Перші свідчення про забруднення Сейму з'явилися поблизу села Манухівка, за 8 км від кордону (недалеко від Тьоткіно, РФ). З 28 серпня вже пішли офіційні заяви Конотопської РВА, мовляв, залучають до розв'язання проблеми регіональний офіс водних ресурсів, Держпродспоживслужбу, Держекоінспекцію, МОЗ, ДСНС тощо. 

Раніше міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець наголосив, що забруднення річки Сейм є надзвичайною подією, і не можна допустити, щоб забруднені води дійшли до водозабору столиці. 

Нагадаємо, забруднення річки Сейм відбулося на території Росії, однак наразі не відомо, чи це було умисне забруднення, чи результат якоїсь раптової аварії.

Також на річці Десна в Чернігівській області фахівці вже проводять заходи для локалізації органічного забруднення, що надійшло із річки Сейм. Про це повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Теги: катастрофа Сергій Афанасьєв місто кияни річка тварини Київводоканал Укргідрометцентр Дніпро втрати

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