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Забруднення річок Сейм і Десна: Міндовкілля зробило заяву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Забруднення річок Сейм і Десна: Міндовкілля зробило заяву
Жодних перевищень хімічних та високотоксичних компонентів в річках Сейм та Десна не виявлено
фото: Суспільне

Міндовкілля сподівається, що ситуація із якістю води у річках Сейм та Десна має покращитися за декілька днів

Ситуація з якістю води у річках Сейм та Десна контрольована, загрози питному водопостачанню немає. Про це заявив перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександр Краснолуцький.

«Попередня оцінка якості води встановила, що жодних перевищень хімічних та високотоксичних компонентів в річках Сейм та Десна не виявлено.  Це забруднення органічними речовинами», – каже він.

Краснолуцький запевнив, що всі служби Міндовкілля проводять постійний моніторинг якості води, було відібрано понад 50 проб та направлено для аналізу до лабораторії.

За словами посадовця, за ініціативи Держекоінспекції у Київській, Сумській та Чернігівській областях проведено сім засідань комісій районних та обласних техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Мешканцям заборонено брати воду з річок для технічних потреб, ловити рибу та купатися.

Заступник міністра також повідомив, що для визначення подальших кроків реагування 29 серпня відбудеться засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Будуть надані розпорядження як діяти кожному органу виконавчого влади та місцевого самоврядування.

«Ми сподіваємось, що ситуація із якістю води у річках Сейм та Десна має покращитися за декілька днів», – додав Краснолуцький.

Нагадаємо, Вишгородський міський голова Олексій Момот заявив, що в річці Десна було виявлено отруйну речовину, яка спускається течією з-під російського кордону.

Як повідомила Київська обласна військова адміністрація, Державна екологічна інспекція Столичного округу не виявила перевищення гранично допустимих концентрацій органічних та мінеральних речовин у річці Десна в межах Київської області. Вміст кисню також в межах норми. Фактів мору риби не виявлено.

Напередодні у річці Сейм, яка є притокою Десни, також було зафіксовано забруднюючі речовини.

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Теги: екологія Мінекології річка вода

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