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В Україні посилилась посуха

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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В Україні посилилась посуха
Українські аграрії почали посів озимих зернових культур під врожай 2025 року, але вологозабезпеченість ґрунту в більшості регіонів України вкрай низька
фото з відкритих джерел

Після липневої спеки в серпні в умовах сильного дефіциту опадів і високих температур ґрунтова і атмосферна посуха посилилася в південних, центральних і східних регіонах

Українські аграрії почали посів озимих зернових культур під врожай 2025 року, але вологозабезпеченість ґрунту в більшості регіонів України вкрай низька. Про це повідомив Reuters.

Видання зазначає, що після липневої спеки ситуація в серпні значно погіршилася через сильний дефіцит опадів та високі температури. Це призвело до посилення ґрунтової і атмосферної посухи, яка охопила південні, центральні та східні регіони України, а також частково західні області.

Загалом посуха поширилася на приблизно 60-70% території країни.

Аграрії стурбовані цією ситуацією, адже недостатня волога може суттєво вплинути на майбутній урожай. Синоптики попереджають про можливі подальші негативні наслідки, якщо дощі не відновлять вологозабезпеченість ґрунту найближчим часом.

Нагадаємо, посуха в Європі: катастрофічно обмілів Рейн, судноплавство на річці під загрозою.

Теги: аграрії урожай

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