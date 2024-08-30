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На Десні розпочато заходи з локалізації органічного забруднення (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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На Десні розпочато заходи з локалізації органічного забруднення (фото)
фото: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

За даними Державного агентства водних ресурсів та Держекоінспекції, на річці Сейм у Сумській та Чернігівській областях уже спостерігається зменшення концентрації забруднення

На річці Десна в Чернігівській області фахівці вже проводять заходи для локалізації органічного забруднення, що надійшло із річки Сейм. Про це повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

За словами першого заступника міністра захисту довкілля та природних ресурсів Олександра Краснолуцького, ідеться, зокрема, про абсорбцію забруднювальних речовин.

Де є така можливість, фахівці здійснюють насичення води киснем (аерацію), запускають активний мул. Останнє, згідно з прогнозами науковців, сприятиме зменшенню забруднення.

Краснолуцький поінформував, що проведення таких заходів ухвалили після консультації з науковцями й на підставі рішення комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Заступник міністра Міндовкілля додав, що, згідно з прогнозами, заходи з аерації та внесення активного мулу мають поглинути забруднювальну органіку, яка надходить у Десну з річки Сейм, а також запобігти мору риби.

«Загалом завезено 10 тонн активного мулу з Білоцерківського водоканалу. Дякуємо КОВА за допомогу. Будемо спостерігати та здійснювати моніторинг стану води на постійній основі, особливо у місцях внесення активного мулу, щоб прослідкувати динаміку», – зазначив посадовець.

Повідомляється, що для подальшого аналізу та відстеження змін перед здійсненням аерації фахівці відібрали проби води для дослідження.

За даними Державного агентства водних ресурсів та Держекоінспекції, на річці Сейм у Сумській та Чернігівській областях уже спостерігається зменшення концентрації забруднення.

У Батурині тривають роботи зі збирання загиблої риби й захоронення її у відповідних місцях. На території Сумської області вже зібрали понад 11 тонн.

На Десні проходять заходи з уловлювання загиблої риби на території Сосницької громади Корюківського району. За допомогою сіток уже вилучили 500 кг. Загалом на території Чернігівської області на сьогодні зібрані майже 6 тонн загиблої риби.

У межах Київської області забруднені води в Десні відсутні. Випадки загибелі водних біоресурсів не зафіксовані. Для недопущення вторинного забруднення річки можливе встановлення бар’єрних рубежів – сіток для вилову загиблої риби.

Для забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення  Держпродспоживслужба запровадила посилені заходи контролю за реалізацією  риби  у цих  регіонах. Здійснюється інформування населення про ймовірну небезпеку використання води з річки Сейм для напування худоби та поливу городини. Фактів торгівлі рибою, що зазнала загибелі в р. Сейм, не виявлено.

Як повідомлялося, на берегах річки Сейм у Сумській та Чернігівській областях з 14 серпня фіксують масовий мор риби та забруднення води. Жителям околиць забороняють купатися у річці, а у Держекоінспекції та Держрибагентстві припускають, що брудна вода в Сейм прибула з Курщини.

 

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Теги: Україна річка Мінекології екологія

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