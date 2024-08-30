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Річку Сейм забруднили у Росії: Міндовкілля розкрило деталі

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Річку Сейм забруднили у Росії: Міндовкілля розкрило деталі
Лабораторні аналізи виявили, що у воду потрапило багато органіки
фото з відкритих джерел

Фахівці вважають, що забруднення відбулося з якогось заводу. Наразі тривають заходи з його локалізації

Забруднення річки Сейм відбулося на території Росії, однак наразі не відомо, чи це було умисне забруднення, чи результат якоїсь раптової аварії. Про це заявив перший заступник міністра захисту довкілля України Олександр Краснолуцький в етері телемарафону.

За його словами, річка Сейм повністю забруднена. Водночас проби показують лише органічні речовини, хімічних та токсичних не виявили.

Фахівці вважають, що забруднення відбулося з якогось заводу. Наразі тривають заходи з його локалізації.

«Така кількість забруднюючої органічної речовини – те, що ми бачимо, це міг бути спиртзавод чи інший завод, який знаходиться на території Росії», – уточнив заступник міністра.

Лабораторні аналізи виявили, що у воду потрапило багато органіки, тому зараз важко прогнозувати, як довго триватиме очищення ріки.

«Органічні речовини, які потрапили у воду, поглинають кисень, у воді від цього залишається дуже мало кисню. І від цього гинуть водні ресурси, риба», – пояснив представник Міндовкілля.

Нагадаємо, на річці Десна в Чернігівській області фахівці вже проводять заходи для локалізації органічного забруднення, що надійшло із річки Сейм. Про це повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Як повідомлялося, на берегах річки Сейм у Сумській та Чернігівській областях з 14 серпня фіксують масовий мор риби та забруднення води. Жителям околиць забороняють купатися у річці, а у Держекоінспекції та Держрибагентстві припускають, що брудна вода в Сейм прибула з Курщини.

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Теги: екологія Мінекології Україна

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