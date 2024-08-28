Росіяни спричинили мор риби та забрудення річки Сейм: екологи б'ють на сполох

Місцевим жителям заборонили використовувати воду з річки для господарських потреб, а також купатися в ній та ловити рибу

Держрибагентство: У річці Сейм зафіксовано значне перевищення забруднюючих речовин, зокрема, амонію та завислих речовин

На берегах річки Сейм у Сумській та Чернігівській областях з 14 серпня фіксують масовий мор риби та забруднення води. Жителям околиць забороняють купатися у річці, а у Держекоінспекції та Держрибагентстві припускають, що брудна вода в Сейм прибула з Курщини.

Початок екологічної катастрофи на Сумщині

Два тижні тому екологічна інспекція в Сумській області зафіксувала погіршення якості води у Сеймі, розповіла речниця Наталія Новак для Суспільного. Тоді ймовірною причиною мору риби називали задуху.

«Найімовірніше причиною загибелі водних біоресурсів стала задуха, оскільки рівень розчиненого у воді кисню критичний. Такий рівень розчиненого кисню міг стати наслідком потрапляння забруднюючих речовин, наприклад, органічного походження. Екологічна інспекція продовжує відбирати проби у річці Сейм, і ми в кожній наступній пробі бачимо, що, на жаль, показники погіршуються», – заявила Новак.

Однак екологічна інспекція також залишала ймовірність того, що погіршення стану води у Сеймі може бути пов’язане з активними бойовими діями на території Курської області.

фото: Суспільне Суми

Мешканець села Чумакове Сумської області Олександр так описав ситуацію з річкою: «День-два як почала риба сама по собі тонуть, а то ж такі плавали «лапті» вверх пузами, і воно ж воняє, запах оцей тухлих яєць, що просто караул. Як наче 20-річну каналізацію відкриваєш і воно тхне звідти, вода ж така ж».

За кілька днів було прийняте рішення встановити загороджувальні бони для збору загиблої риби. Також заборонено купання, вилов риби та використання води для господарчих потреб.

Ситуація на Чернігівщині

Згодом катастрофічна ситуація із річкою почала «надходити» до Чернігівської області.

З 26 серпня в річці Сейм на території Батуринської громади Чернігівщини заборонили купатися та ловити рибу через погіршення якості води. Зокрема, вода стала чорного кольору та пливе дохла риба.

«Зі сторони Росії дуже великі йдуть скиди. Запах води специфічний», – заявив голова Батуринської громади Леонід Душа.

Перші результати досліджень

Державна екоінспекція в Чернігівській області провела лабораторні дослідження забрудненої води та дохлої риби у річці Сейм на Чернігівщині. Там припускають, що забруднена вода тече з російського села Тьоткіно на Курщині, яке межує на кордоні з Сумщиною, повідомляє Суспільне.

«Тьоткіно – це перший населений пункт, де зараз ведуться активні бойові дії. І за такими непрямими ознаками всі думають, що звідти тече така вода. І, скоріш за все, вона змиває всілякий бруд з цього промислового населеного пункту. Але це тільки здогадки», – начальник Держекоінспекції в області Сергій Жук.

Ця вода заходить на територію Сумської області вже у забрудненому вигляді, каже Жук.

Мертва риба на річці Сейм фото: darg.gov.ua

Яка загроза для довкілля регіону біля берегів Сейму

За словами Сергія Жука, якщо не зафіксують занадто шкідливих отруйних хімічних речовин, і якщо громадяни не будуть пити воду та використовувати в їжу отруєну рибу, то здоров'ю і безпеці населення нічого не загрожує.

«Подохне риба, подохнуть деякі малі тваринки, рибки, рачки, якісь рослини. Але річка має здатність самоочищатися. Піде нова чиста вода і потихеньку організми відновляться. Але скільки це займе часу, ніхто не розуміє», – зазначає Жук.

Зокрема, за словами начальника держекоінспекції, населення Чернігівщини не споживає воду з річок Сейм та Десна.

Чи є загроза для Дніпра та Десни?

Наразі екологи не роблять передбачень щодо того, чи несе небезпеку екологічна біда на річці Сейм для Десни, в яку вона впадає, та для Дніпра, у який, відповідно, впадає Десна.

фото з відкритих джерел

Однак вже чернігівців просять утриматися від купання в річці Десна. Про це 27 серпня повідомив виконувач обов'язків міського голови Чернігова Олександр Ломако на загальноміській нараді.

«На пляжі встановлять відповідні таблички поки триватиме перевірка. Обмеження діє на найближчі дні, далі буде залежати від результатів дослідження води», – заявив Ломако.

Висновок Держрибагентства щодо причини екологічного лиха на річці

Російські терористи спричинили масштабне забруднення річки Сейм: починаючи з 14 серпня, ймовірно, скидаючи відходи невідомих речовин. Внаслідок цього масово загинула риба. Такий висновок зробило Державне агентство України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

За результатами гідрохімічного аналізу поверхневих проб води річки Сейм, зафіксовано значне перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин, зокрема, амонію та завислих речовин, йдеться у відповіді агентства.

«Результатом забруднення річки стала масова загибель риби внаслідок критично низького вмісту розчиненого у воді кисню (менше 1 мг/л при мінімально допустимій нормі 4 мг/л), спричиненого процесами його біохімічного споживання органічними речовинами, що потрапили у водне середовище. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження», – повідомляє пресцентр Держрибагентства.

У зв’язку з цим, Конотопською районною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийнято рішення щодо тимчасової заборони (до особливого розпорядження) купання, вилову риби та використання води для господарських потреб із річки Сейм на території Новослобідської, Бочечківської, Попівської сільської, Буринської, Путивльської, Кролевецької міських територіальних громад.

Наразі рибоохоронними патрулями Держрибагентства спільно з іншими державними органами проводяться всі необхідні заходи для ліквідації наслідків екологічної катастрофи. Зокрема, здійснюються роботи зі збору та захоронення мертвої риби з дотриманням всіх необхідних санітарних норм, повідомили в установі.