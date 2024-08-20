Естонія вперше протестує «екологічний» асфальт

Новий асфальт укладуть на тестовій ділянці проїжджої частини та пішохідно-велосипедної доріжки

Бітум для дорожнього покриття, що виготовляється з нафти, Естонія замінює на більш екологічний матеріал

Транспортний департамент в Естонії 21 серпня прокладе на тестовій ділянці екологічний асфальт, щоб зменшити забруднення від дорожнього покриття. Про це пише ERR.

За повідомленням департаменту, це стане першою спробою застосувати в Естонії нове асфальтове дорожнє покриття, в якому бітум, що виготовляється з нафти, частково замінять сполучним полімером рослинного походження лігніном.

«Зелений» асфальт укладуть на тестовій ділянці проїжджої частини та пішохідно-велосипедної доріжки на дорозі Мяекюла-Коеру-Капу.

Лігнін є складною полімерною сполукою, яка просочує стінки рослинних клітин у процесі їхнього здерев'яніння. Він має високу міцність на стиск і застосовується в хімічній промисловості для виробництва різних матеріалів.

Нагадаємо, міністерство економіки Естонії хоче зробити видачу чеків і рахунків більш екологічним, і в 2025 році в більшості випадків паперові варіанти пропонують замінювати цифровим підтвердженням покупок.

Згідно із чинним законом, торговці зобов'язані видавати споживачеві чек, якщо його покупка перевищує 20 євро. З моменту набуття чинності поправок, ця вимога буде скасована.