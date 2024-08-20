Естонія вперше протестує «екологічний» асфальт
Бітум для дорожнього покриття, що виготовляється з нафти, Естонія замінює на більш екологічний матеріал
Транспортний департамент в Естонії 21 серпня прокладе на тестовій ділянці екологічний асфальт, щоб зменшити забруднення від дорожнього покриття. Про це пише ERR.
За повідомленням департаменту, це стане першою спробою застосувати в Естонії нове асфальтове дорожнє покриття, в якому бітум, що виготовляється з нафти, частково замінять сполучним полімером рослинного походження лігніном.
«Зелений» асфальт укладуть на тестовій ділянці проїжджої частини та пішохідно-велосипедної доріжки на дорозі Мяекюла-Коеру-Капу.
Нагадаємо, міністерство економіки Естонії хоче зробити видачу чеків і рахунків більш екологічним, і в 2025 році в більшості випадків паперові варіанти пропонують замінювати цифровим підтвердженням покупок.
Згідно із чинним законом, торговці зобов'язані видавати споживачеві чек, якщо його покупка перевищує 20 євро. З моменту набуття чинності поправок, ця вимога буде скасована.
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