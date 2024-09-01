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Отруєна вода з Сейму наближається до Чернігова: влада попередила про небезпеку

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Отруєна вода з Сейму наближається до Чернігова: влада попередила про небезпеку
Забруднення води у Сеймі спричинило мор риби
фото з відкритих джерел

Контакт із розчиненою у воді органікою тривалістю всього 30-60 хвилин, може викликати у людини запаморочення

Річка Сейм була забруднена органічними викидами на території Росії. Небезпечні речовини вже потрапили до Десни та дістануться Чернігова сьогодні, 1 вересня, у другій половині дня. Про це заявив виконувач обов’язків директора департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної військової адміністрації Олександр Лось в ефірі «Суспільного».

Він зазначив, що розрахунковий час є приблизним.

«Ці органічні неочищені скиди вже потрапили в Десну. Вони вже пройшли селище Макошине Менської громади. До Чернігова вони, орієнтовано, дійдуть 1 вересня, десь, за приблизними підрахунками, після обіду», – зауважив Лось.

За словами посадовця, люди, які прийдуть на берег Десни 1 вересня, можуть спостерігати потемніння води та відчути неприємні запахи перегною та азоту.

«Усіма органами місцевого самоврядування вживаються необхідні заходи, аби виловлювати мертву рибу, збирати ту, яка вже затхла. Тобто, в таких кількостях, як вона була в Сеймі, в Десні її не буде», – запевнив Лось.

На питання, чи можна було запобігти потраплянню мертвої риби та небезпечної речовини до Десни, він зазначив, що воду у річці зупинити неможливо.

«Це не якась пляма, яку можна зібрати, локалізувати і кудись там вивезти і знешкодити. Вода просто пливе, її не зупинити. Тобто, це органіка, яка розчинилась у воді. Відповідно вона споживає кисень і риба гине від аномальної нестачі кисню. Також жара нам не допомагає в такому випадку. Відсутність дощів, таким чином, ще більше спричиняє нестачу кисню», – пояснив чиновник.

Олександр Лось звернув увагу, що перебування у забрудненій воді може бути небезпечним. Контакт із розчиненою у воді органікою тривалістю всього 30-60 хвилин, може викликати у людини запаморочення та пирхоту у горлі.

Раніше міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець наголосив, що забруднення річки Сейм є надзвичайною подією, і не можна допустити, щоб забруднені води дійшли до водозабору столиці. 

Нагадаємо, забруднення річки Сейм відбулося на території Росії, однак наразі не відомо, чи це було умисне забруднення, чи результат якоїсь раптової аварії.

Також на річці Десна в Чернігівській області фахівці вже проводять заходи для локалізації органічного забруднення, що надійшло із річки Сейм. Про це повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Як повідомлялося, на берегах річки Сейм у Сумській та Чернігівській областях з 14 серпня фіксують масовий мор риби та забруднення води. Жителям околиць забороняють купатися у річці, а у Держекоінспекції та Держрибагентстві припускають, що брудна вода в Сейм прибула з Курщини.

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Теги: екологія міністр вода Мінекології чиновник самоврядування річка влада запаморочення

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