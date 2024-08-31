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Забруднення річки Сейм: глава Міндовкілля оцінив ситуацію

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Забруднення річки Сейм: глава Міндовкілля оцінив ситуацію
Речовина, яка викликала забруднення, виключно органічного походження
фото з відкритих джерел

Забруднення Сейму є надзвичайною подією, тому щоденно здійснюється відбір зразків води для досліджень

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець наголосив, що забруднення річки Сейм є надзвичайною подією, і не можна допустити, щоб забруднені води дійшли до водозабору столиці. Про це він заявив у коментарі «Укрінформу».

«Забруднені води рухаються зі швидкістю 20-25 км на день. Ми робимо максимум для того, щоби вони не дійшли до питного водозабору Києва. Це наша основна задача. Тож 5-6 вересня ми побачимо, чи діють заходи, яких ми зараз вживаємо», – сказав міністр.

Стрілець наголосив, що забруднення Сейму є надзвичайною подією, тому щоденно здійснюється відбір зразків води для досліджень. Також вишукуються найкращі методи для подолання забруднення.

«За останні дні зроблено понад 50 проб, за ці два дні – ще 28. Зразки забрудненої води постійно відбираються для лабораторних досліджень та випробувань з метою пошуку найкращих рішень. Відповідно, вчора відібрали проби для того, щоб фахівці на очисних спорудах водоканалу (там, де питні водозабори) з'ясували, чи зможуть вони впоратися, якщо забруднення дійде туди. Тобто, превентивно ми робимо максимум для того, щоб це зупинити», – сказав він.

Глава Міндовкілля нагадав, що 29 серпня відбулося засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому ухвалено низку рішень для розв'язання проблеми. Зокрема, йшлося про заходи з аерації (збагачення повітрям), абсорбції, перекидання додаткових обсягів води, а також збирання мертвої риби та недопущення подальшого її мору.

Усі ці заходи проводяться, наголосив міністр. Зокрема, вранці 30 серпня почали вносити абсорбент у воду та здійснювати штучну аерацію.

«Наскільки це буде ефективний захід, ми будемо розуміти в понеділок. Тому що потрібен час, щоб бактерії почали працювати», – сказав він.

Стрілець наголосив, що речовина, яка викликала забруднення, виключно органічного походження. Проблему ліквідують силами ДСНС, Державної екологічної інспекції, Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Державного рибоохоронного патруля та місцевої влади.

Нагадаємо, забруднення річки Сейм відбулося на території Росії, однак наразі не відомо, чи це було умисне забруднення, чи результат якоїсь раптової аварії.

Також на річці Десна в Чернігівській області фахівці вже проводять заходи для локалізації органічного забруднення, що надійшло із річки Сейм. Про це повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Як повідомлялося, на берегах річки Сейм у Сумській та Чернігівській областях з 14 серпня фіксують масовий мор риби та забруднення води. Жителям околиць забороняють купатися у річці, а у Держекоінспекції та Держрибагентстві припускають, що брудна вода в Сейм прибула з Курщини.

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Теги: екологія міністр Україна річка

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