У Києві готуються знести унікальну трамвайну диспетчерську – перлину модернізму

Трамвайну диспетчерську збудували за індивідуальним проектом у 1982 році

Це вже четверта модерністська будівля в Києві, який на сьогодні загрожує знищення

Унікальну трамвайну диспетчерську на Львівській площі готуються знести. Навколо цінного об’єкта спадщини модернізму вже почали зводити паркан. Про це ідеться на сторінці спільноти Ukrainian Modernism у Facebook.

Трамвайну диспетчерську збудували за індивідуальним проектом у 1982 році. Автор його – знаний архітектор Янош Яношевич Віг.

Із того часу будівля стала перлиною модернізму Києва та невід’ємною частиною архітектурного ансамблю Львівської площі.

«Свідоме знищення цінної будівлі не вкладається в голову, але все до того йде. Власник об’єкту – ТОВ «Діолен», приватизував будівлю в 2009 році. Судячи з даних в реєстрі ДАБІ, готується реконструкція. За документами об’єкт можуть як перебудувати, знищивши автентичну архітектуру, так і взагалі знести», – вказано у дописі.

Зазначається також, що роботи тривають без відповідного паспорта. Крім того, невідомо, чи є картка на порушення благоустрою.

Зв’язатися із власником активістам поки не вдалося.

«Шановні панове власники, виходьте на зв’язок, та прокоментуйте, будь ласка, ситуацію. І від всієї громади Києва – не демонтуйте будівлю. Вона в прекрасному стані, достатньо лише відреставрувати – і здобути шану киян та численних іноземців поціновувачів архітектури», – ідеться у спільноті.

Крім того, будь-які роботи з реконструкції будівлі без згоди автора є порушенням Закону України, сказано у дописі. У Яноша Віга, як вдалося з’ясувати, ніхто дозволу не питав.

«Це вже четверта модерністська будівля в Києві, який на сьогодні загрожує знищення. Ще декілька таких років, і від матеріальної спадщини 20 сторіччя в Києві нічого не залишиться. І заради чого ми втрачаємо нашу культурну спадщини?», – сказано в дописі.

Також Департамент міського благоустрою Київської міської державної адміністрації зафіксував правопорушення та склав припис щодо будівельного паркану за даною адресою. Наразі власник має демонтувати паркан власноруч, адже його було встановлено з порушеннями.

Раніше Київрада дозволила забудовнику Табачника знести історичний особняк. Депутати підтримали проєкт рішення про передачу земельної ділянки під стародавньою садибою відомих київських архітекторів В. Ніколаєва, О. Шварценберга та С. Рикачова на вулиці Грушевського, 4Б у центрі Києві ТОВ «Грааль».



