Штам «Дельта». Відомий лікар-імунолог розповів, чи варто бити на сполох

Андрій Волянський розповів, чому новий штам Covid-19 заразніший, ніж його «родичі»

Знаний учений, завідувач лабораторії імунореабілітології Інституту імунології та мікробіології імені Іллі Мечникова Андрій Волянський пояснив, наскільки заразним є новий штам коронавірусу «Дельта», який активно шириться світом. На своїй сторінці у Facebook він розповів про мутації, яких зазнав вірус.

«Для початку трохи інформації про спайк-білок. Це шип на поверхні вірусу, що забезпечує зв'язок з рецепторами епітеліальних клітин. Білок складається з 1300 амінокислот і двох субодиниць – S1 і S2. Мутації маркують номером амінокислоти і позначенням амінокислоти. S1 складається з 700 амінокислот, найвагоміша зона – RBD (рецептор-зв'язуючий домен, 319-541) і RBM (його ділянку, рецептор- зв'язуючий мотив, 440-508). Певне значення мають NTD (N-термінальний домен, 13-301) і CTD (С-термінальний домен, 550-685), що складається з 2 локусів, CTD1 і CTD2. У субодиницю S2 входить FPPR (fusion peptide), що відповідає за подолання мембрани клітини», – написав Волянський.

Імунолог також пояснив, чому штам «Дельта» біш заразний, ніж британський та каліфорнійський штами вірусу.

«Першорядне значення для зміни заразності вірусу мають мутації на ділянці 319-541. Всі нинішні варіанти мають мутацію 614G в CTD-зоні. Від варіанту «Альфа» (Великобританія) «Дельта» взяв мутацію P681R, від варіанту «Епсілон» (Каліфорнія) – мутацію L452R, і додаткова мутація T478K. Ось власне і все. За рахунок значної зміни RBD і CTD «Дельта» більш заразний», – ідеться у дописі.

Крім того, за словами Андрія Волянського, у Великобританії Дельта домінує уже понад місяць, із кінця травня різко наростає кількість нових інфікованих. «Але при цьому кількість летальних випадків залишається на рівні 20-30 на добу, тобто середня летальність близько 0,1%», – підсумував науковець.

Раніше стало відомо, що заразитися на коронавірус після вакцинації можна, але перебіг хвороби у таких пацієнтів буде мати деякі особливості. Їх назвав кандидат медичних наук, імунолог Микола Крючков. Головною відмінністю перебігу Covid-19 у щеплених і тих, хто не пройшов вакцинацію, є тяжкість захворювання. За словами Крючкова, у тих, хто зробив щеплення від коронавірусу на 98-99% рідше зустрічається важкий перебіг хвороби.

Крім того, у ніч на 3 липня стало відомо про смерть 47-річного мешканця Вінницької області за чотири години після щеплення вакциною Pfizer.

Нагадаємо, станом на ранок 3 липня, в Україні виявили 705 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 27, медпрацівників – 22.

Також за минулу добу госпіталізовано – 420 осіб, летальних випадків – 36, одужало – 1072 особи.