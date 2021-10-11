Після інциденту правоохоронці розпочали провадження за ст. 128 Кримінального кодексу

Дівчинка перебуває в стабільному стані в реанімації

У Дніпрі дівчинка-підліток впала з сьомого поверху будівлі, яку ще не добудували, та потрапила в реанімацію обласної дитячої лікарні. Інцидент у Дніпрі стався в суботу, 9 жовтня, на вул. Шевченка. Про це повідомляє «Інформатор».

Постраждалій 12 років. Головний лікар обласної дитячої лікарні Олексій Власов повідомив, що дівчинка перебуває в стабільному стані.

«Вона зараз у відділенні реанімації... їй надана вся необхідна медична допомога», – поділився медик.

Після інциденту правоохоронці розпочали провадження за ст. 128 Кримінального кодексу – «Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження». У поліції зазначили, що слідство триває.

Нагадаємо, у Кpoпивницькoму з недoбудoванoго будинку, щo на вулиці Жадoва, впала 14-pічна дівчина та poзбилася на смеpть.

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