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    Події в Україні

    У Дніпрі дівчинка впала з сьомого поверху недобудови та вижила: що відомо

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    Після інциденту правоохоронці розпочали провадження за ст. 128 Кримінального кодексу - У Дніпрі дівчинка впала з сьомого поверху недобудови та вижила: що відомо
    Після інциденту правоохоронці розпочали провадження за ст. 128 Кримінального кодексу
    фото УНІАН

    Дівчинка перебуває в стабільному стані в реанімації

    У Дніпрі дівчинка-підліток впала з сьомого поверху будівлі, яку ще не добудували, та потрапила в реанімацію обласної дитячої лікарні. Інцидент у Дніпрі стався в суботу, 9 жовтня, на вул. Шевченка. Про це повідомляє «Інформатор».

    Постраждалій 12 років. Головний лікар обласної дитячої лікарні Олексій Власов повідомив, що дівчинка перебуває в стабільному стані.

    «Вона зараз у відділенні реанімації... їй надана вся необхідна медична допомога», – поділився медик.

    Після інциденту правоохоронці розпочали провадження за ст. 128 Кримінального кодексу – «Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження». У поліції зазначили, що слідство триває.

    Нагадаємо, у Кpoпивницькoму з недoбудoванoго будинку, щo на вулиці Жадoва, впала 14-pічна дівчина та poзбилася на смеpть.

    Як писав «Главком», з початку 2021 року в Україні у різних регіонах почастішали випадки самогубств серед дітей. Надзвичайно високий рівень самогубств відзначається серед дітей, що навчаються. Причини й обставини смерті у кожному випадку різні.

    Теги: діти Дніпро лікарня поліція
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    У Дніпрі дівчинка впала з сьомого поверху недобудови та вижила: що відомо