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    Спікер Стефанчук розповів, де навчаються його діти і скільки платить за їхню освіту

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    У Руслана Стефанчука є двоє дітей - Спікер Стефанчук розповів, де навчаються його діти і скільки платить за їхню освіту
    У Руслана Стефанчука є двоє дітей
    Скріншот фото: відео «Світське життя»

    Олесь Стефанчук здобуває освіту у київському університеті, а Злата – за кордоном у віденському виші

    Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук повідомив, де навчаються його діти та скільки він платить за їхню освіту. Про це він розповів Катерині Осадчі у програмі «Світське життя».

    Донька Злата та син Олесь навчаються на юридичних факультетах. Олесь Стефанчук здобуває освіту у київському університеті, а Злата – за кордоном у віденському виші.

    «Донька абсолютно сама вступила у віденський університет. Вона володіє шістьма мовами. Зараз вона перебуває там (у Відні – ред.). Син все-таки вирішив, що йому більш зручно навчатися і проживати в Україні», – розповів спікер українського парламенту.

    Руслан Стефанчук зізнався, у скільки йому обходиться навчання дітей. За навчання доньки у віденському університеті Стефанчук платить понад €1000 за семестр навчання.

    Зазначимо, 8 жовтня Верховна Рада проголосувала за призначення Руслана Стефанчука головою парламенту. До того він обіймав посаду першого віцеспікера українського парламенту.

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    Теги: діти навчання університет Руслан Стефанчук
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    Спікер Стефанчук розповів, де навчаються його діти і скільки платить за їхню освіту