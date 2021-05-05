З Індонезії депортують росіянку, яка намалювала на обличчі маску
На скандал відреагував навіть губернатор Балі
Громадянка Росії відзначилась на території Індонезії. Жінка пішла до магазину начебто дотримуючись усіх протиепідеміологічних заходів. Проте маска на її обличчі була не справжня, а намальована. Таке нехтування правилами обурило місцеву владу. Про це повідомляє Coconuts Bali.
Індонезійські ЗМІ повідомляють, що жінка назвала себе Се Леєю або Лішою. Фото з намальованою маскою розлетілось по соцмережах і викликало хвилю обурення серед користувачів.
На скандал довелось відреагувати навіть губернатору Балі. Ваян Костер заявив, що офіційні особи не потерплять порушення протоколів охорони здоров'я, незважаючи на те, де вони відбуваються – у центрі чи в провінції.
Влада ухвалила рішення депортувати росіянку. Спочатку вона вирушить до Джакарти, а вже потім у Москву. Цікаво, що на фото поруч з росіянкою – уродженець Тайваню. Проте до Джоша Палера Ліна претензій немає, адже маска на ньому – справжня і одягнена згідно з правилами.
Тим часом, президент України Володимир Зеленський разом із дружиною відвідали Музей гуцульського побуту, етнографії та музичних інструментів імені Романа Кумлика в смт Верховина Івано-Франківської області. Користувачів соцмереж обурило, що родина Зеленських не зняла взуття у приватному музеї так, як це зробила донька Романа Кумлика Наталія.