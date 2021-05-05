З Індонезії депортують росіянку, яка намалювала на обличчі маску

На фото поруч з росіянкою – уродженець Тайваню. Проте до Джоша Палера Ліна претензій немає, адже маска на ньому – справжня

На скандал відреагував навіть губернатор Балі

Громадянка Росії відзначилась на території Індонезії. Жінка пішла до магазину начебто дотримуючись усіх протиепідеміологічних заходів. Проте маска на її обличчі була не справжня, а намальована. Таке нехтування правилами обурило місцеву владу. Про це повідомляє Coconuts Bali.

Індонезійські ЗМІ повідомляють, що жінка назвала себе Се Леєю або Лішою. Фото з намальованою маскою розлетілось по соцмережах і викликало хвилю обурення серед користувачів.

На скандал довелось відреагувати навіть губернатору Балі. Ваян Костер заявив, що офіційні особи не потерплять порушення протоколів охорони здоров'я, незважаючи на те, де вони відбуваються – у центрі чи в провінції.

Влада ухвалила рішення депортувати росіянку. Спочатку вона вирушить до Джакарти, а вже потім у Москву. Цікаво, що на фото поруч з росіянкою – уродженець Тайваню. Проте до Джоша Палера Ліна претензій немає, адже маска на ньому – справжня і одягнена згідно з правилами.

Тим часом, президент України Володимир Зеленський разом із дружиною відвідали Музей гуцульського побуту, етнографії та музичних інструментів імені Романа Кумлика в смт Верховина Івано-Франківської області. Користувачів соцмереж обурило, що родина Зеленських не зняла взуття у приватному музеї так, як це зробила донька Романа Кумлика Наталія.