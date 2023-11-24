Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Заворушення в Ірландії, вибухи в України: головне за ніч

Діана Гасюк
glavcom.ua
Заворушення в Ірландії, вибухи в України: головне за ніч
У центрі Дубліна відбулися жорстокі сутички мітингувальників із правоохоронцями
фото з відкритих джерел

В Ірландії після нападу на дітей спалахнули заворушення

У тимчасово окупованому Криму, у місті Джанкой пролунали вибухи. У Хмельницькій області пролунали вибухи під час повітряної тривоги, повідомлялося про роботу ППО. У центрі Дубліна сталися заворушення та сутички з поліцією після нападу, внаслідок якого п'ятеро людей, включаючи трьох дітей, отримали ножові поранення. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 24 листопада, щоб ви були в курсі головних подій.

Вибухи в Криму

У ніч проти 24 листопада у тимчасово окупованому Криму, у місті Джанкой пролунали вибухи. Про це повідомили місцеві телеграм-канали.

У мережі зазначають про щонайменше сім потужних вибухів у районі міста Джанкой.

Офіційні джерела РФ про атаку безпілотників на Джанкой наразі не повідомляли.

Лише о 2.05 росЗМІ повідомили, що рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито. Про причини не повідомляється. Через 18 хвилин після призупинення рух Кримським мостом було відновлено.

Глава МЗС Литви пояснив, чому Україна ризикує бути втягнутою в мирні переговори з РФ

Україна ризикує бути втягнутою в мирні переговори з Росією, оскільки союзники не забезпечують її зброєю і боєприпасами, необхідними для перемоги у війні. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, передає Bloomberg.

За його словами, відсутність у Києва ракетних систем і боєприпасів, а також витягнутий процес ухвалення рішень у Євросоюзі можуть поставити Україну в таку ситуацію, коли в них залишиться небагато варіантів, окрім як просити про мир.

«Це не було б вибором України. Та Україна, яку ми знаємо, і та Україна, якій ми допомагатимемо доти, доки ми дихаємо, ніколи б не вибрала переговори з терористами. Але реальність може виявитися саме такою», – сказав міністр.

Вибухи на Хмельниччині

У ніч проти 24 листопада у Хмельницькій області пролунали вибухи під час повітряної тривоги, повідомляють про роботу ППО. Про це заявив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

«Хмельницький район. Працюють сили ППО», – йдеться у повідомленні.

У Повітряних Силах ЗСУ попереджали про загрозу ударних безпілотників для Хмельницької області.

Зокрема, мешканців міста Старокостянтинів, що у Хмельницькому районі закликали перебувати в укриттях.

США відреагували на спекуляції щодо вибору між Україною та Ізраїлем

Міністр оборони США Ллойд Остін спростував спекуляції щодо щодо вибору Штатів між Україною та США. Про це на брифінгу в Military Media Center повідомив начальник управління преси та інформації Міністерства оборони України Ілларіон Павлюк

«Дуже важливим є те, що вчора наш ключовий партнер США, а саме Міністр оборони Ллойд Остін, фактично зняли будь-які спекуляції з приводу того, що США нібито доводиться обирати між Ізраїлем і Україною», – сказав Павлюк.

Павлюк зауважив, що протягом засідання і переговорів «двічі прозвучала дуже чітка заява про те, що не може йтися ні про який вибір, США стоять поруч з Ізраїлем, але одночасно повністю віддані всім своїм зобов’язанням з підтримки України».

У Москві загорілась електропідстанція

На світанку 24 листопада у Москві спалахнула пожежа на електропідстанції «Чагіно». Про це повідомляють російські ЗМІ.

«Близько 120 л палива та трансформатор горять на території підстанції «Чагіно» на південному сході Москви», – пишуть росЗМІ.

Електропідстанція розташована у Південно-Східному районі Москви Любліно на вулиці Чагінській 2.

За інформацією російських ЗМІ, осередок займання в будівлі трансформатора. Площа вогню близько 200 квадратів. На місці події працюють екстрені служби.

Заворушення в Ірландії

У центрі Дубліна 23 листопада сталися заворушення та сутички з поліцією після нападу, внаслідок якого п'ятеро людей, включаючи трьох дітей, отримали ножові поранення. Про це повідомляє Irish Independent.

Ввечері у центрі міста відбулися жорстокі сутички мітингувальників із правоохоронцями: учасники заворушень підпалили поліцейську машину та трамвай і напали на поліцейських. За даними місцевих ЗМІ, деякі з протестувальників скандували антимігрантські гасла, зафіксовано випадки побиття вітрин та мародерства. Протестувальники також підпалили готель Holiday Inn Express, де нібито розміщувалися мігранти.

Комісар поліції Дрю Харріс заявив, що за заворушеннями стоїть «божевільна хуліганська фракція, керована ультраправою ідеологією».

Теги: пожежа вибух Ірландія Україна Москва переговори

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами ексголови Ради НБУ, державні ресурси України об’єктивно є обмеженими
Ексміністр економіки розповів, що має стати новим локомотивом України
Вчора, 07:00
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс
Глава МЗС Литви пояснив, чому Україна ризикує бути втягнутою в мирні переговори з РФ
Вчора, 22:51
Ще у 2014 році Монтян закликала Росію діяти рішучіше, захопити сусідні країни і в жодному разі не визнавати «майданутих»
Путіністка Монтян потрапила під удар українського дрона на Донбасі
26 жовтня, 14:35
Під час пожежі до медиків звернувся працівник СТО з незначними опіками обличчя
У Києві загорілася СТО: рятувальники показали наслідки (фото)
15 листопада, 08:16
Вибух стався через витік газу на першому поверсі
У Чернівцях у будинку вибухнув газ: є травмовані
30 жовтня, 14:10
Наслідки обстрілу Херсона, 4 листопада 2023 рік
Ситуація в регіонах: ракетний удар по Полтавщині та загиблі в Херсоні
5 листопада, 10:12
Вважається, що рідкісне явище з'явилося над Україною через те, що на Сонці утворилася тріщина
Україну накрило рідкісне природне явище: магічні фото
5 листопада, 20:20
У місці оголошено повітряну тривогу
В Одесі пролунали вибухи під час тривоги
10 листопада, 19:59
Володимир Зеленський заговорив про перемогу над окупантами та назвав єдиний спосіб, у який може закінчитися війна
Зеленський розповів про втрати ЗСУ і назвав єдиний спосіб закінчення війни
11 листопада, 21:52

Соціум

«Скіфське золото» їде до України: російські музейники благають про «справедливість»
«Скіфське золото» їде до України: російські музейники благають про «справедливість»
Скільки українців готові залишитись у Данії після війни? Промовисті результати опитування
Скільки українців готові залишитись у Данії після війни? Промовисті результати опитування
Окупанти заявили про атаку дронів на військову частину в РФ
Окупанти заявили про атаку дронів на військову частину в РФ
У Бурятії окупант купив довідку про смерть, щоб не йти на війну
У Бурятії окупант купив довідку про смерть, щоб не йти на війну
Європейська країна встановила історичний рекорд за кількістю біженців
Європейська країна встановила історичний рекорд за кількістю біженців
Заворушення в Ірландії, вибухи в України: головне за ніч
Заворушення в Ірландії, вибухи в України: головне за ніч

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
Син засновника ХАМАС виступив в ООН на показі документального фільму про Ізраїль
37K
В одній з країн ЄС українським біженцям доведеться зустрічати Різдво у холодних наметах
31K
Порошенко везе на Схід рекордну партію техніки (фото)
16K
Аналітики пояснили, чому Україна досі не використала у бою надіслані союзниками танки Abrams
11K
Скільки платять начальству в «Укрнафті»: нові подробиці зарплатного скандалу
7323
Інститут демографії повідомив, скільки українців перебуває за кордоном

Новини

В Україні потеплішає: прогноз погоди на 24 листопада
Сьогодні, 06:31
24 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Коломойський звернувся до генпрокурора з відкритим листом
Вчора, 16:00
Скільки платять начальству в «Укрнафті»: нові подробиці зарплатного скандалу
Вчора, 13:54
На одному з напрямків ворог посилив атаки – Генштаб
Вчора, 07:11
Вітер та мокрий сніг: прогноз погоди на 23 листопада
Вчора, 05:50

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua