Заворушення в Ірландії, вибухи в України: головне за ніч

В Ірландії після нападу на дітей спалахнули заворушення

У тимчасово окупованому Криму, у місті Джанкой пролунали вибухи. У Хмельницькій області пролунали вибухи під час повітряної тривоги, повідомлялося про роботу ППО. У центрі Дубліна сталися заворушення та сутички з поліцією після нападу, внаслідок якого п'ятеро людей, включаючи трьох дітей, отримали ножові поранення. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 24 листопада, щоб ви були в курсі головних подій.

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Вибухи в Криму

У ніч проти 24 листопада у тимчасово окупованому Криму, у місті Джанкой пролунали вибухи. Про це повідомили місцеві телеграм-канали.

У мережі зазначають про щонайменше сім потужних вибухів у районі міста Джанкой.

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Офіційні джерела РФ про атаку безпілотників на Джанкой наразі не повідомляли.

Лише о 2.05 росЗМІ повідомили, що рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито. Про причини не повідомляється. Через 18 хвилин після призупинення рух Кримським мостом було відновлено.

Глава МЗС Литви пояснив, чому Україна ризикує бути втягнутою в мирні переговори з РФ

Україна ризикує бути втягнутою в мирні переговори з Росією, оскільки союзники не забезпечують її зброєю і боєприпасами, необхідними для перемоги у війні. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, передає Bloomberg.

За його словами, відсутність у Києва ракетних систем і боєприпасів, а також витягнутий процес ухвалення рішень у Євросоюзі можуть поставити Україну в таку ситуацію, коли в них залишиться небагато варіантів, окрім як просити про мир.

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«Це не було б вибором України. Та Україна, яку ми знаємо, і та Україна, якій ми допомагатимемо доти, доки ми дихаємо, ніколи б не вибрала переговори з терористами. Але реальність може виявитися саме такою», – сказав міністр.

Вибухи на Хмельниччині

У ніч проти 24 листопада у Хмельницькій області пролунали вибухи під час повітряної тривоги, повідомляють про роботу ППО. Про це заявив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

«Хмельницький район. Працюють сили ППО», – йдеться у повідомленні.

У Повітряних Силах ЗСУ попереджали про загрозу ударних безпілотників для Хмельницької області.

Зокрема, мешканців міста Старокостянтинів, що у Хмельницькому районі закликали перебувати в укриттях.

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США відреагували на спекуляції щодо вибору між Україною та Ізраїлем

Міністр оборони США Ллойд Остін спростував спекуляції щодо щодо вибору Штатів між Україною та США. Про це на брифінгу в Military Media Center повідомив начальник управління преси та інформації Міністерства оборони України Ілларіон Павлюк

«Дуже важливим є те, що вчора наш ключовий партнер США, а саме Міністр оборони Ллойд Остін, фактично зняли будь-які спекуляції з приводу того, що США нібито доводиться обирати між Ізраїлем і Україною», – сказав Павлюк.

Павлюк зауважив, що протягом засідання і переговорів «двічі прозвучала дуже чітка заява про те, що не може йтися ні про який вибір, США стоять поруч з Ізраїлем, але одночасно повністю віддані всім своїм зобов’язанням з підтримки України».

У Москві загорілась електропідстанція

На світанку 24 листопада у Москві спалахнула пожежа на електропідстанції «Чагіно». Про це повідомляють російські ЗМІ.

«Близько 120 л палива та трансформатор горять на території підстанції «Чагіно» на південному сході Москви», – пишуть росЗМІ.

Електропідстанція розташована у Південно-Східному районі Москви Любліно на вулиці Чагінській 2.

За інформацією російських ЗМІ, осередок займання в будівлі трансформатора. Площа вогню близько 200 квадратів. На місці події працюють екстрені служби.

Заворушення в Ірландії

У центрі Дубліна 23 листопада сталися заворушення та сутички з поліцією після нападу, внаслідок якого п'ятеро людей, включаючи трьох дітей, отримали ножові поранення. Про це повідомляє Irish Independent.

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Ввечері у центрі міста відбулися жорстокі сутички мітингувальників із правоохоронцями: учасники заворушень підпалили поліцейську машину та трамвай і напали на поліцейських. За даними місцевих ЗМІ, деякі з протестувальників скандували антимігрантські гасла, зафіксовано випадки побиття вітрин та мародерства. Протестувальники також підпалили готель Holiday Inn Express, де нібито розміщувалися мігранти.

Комісар поліції Дрю Харріс заявив, що за заворушеннями стоїть «божевільна хуліганська фракція, керована ультраправою ідеологією».