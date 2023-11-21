Влучання у будинок культури на Донеччині, де розважалися окупанти: з’явилися перші кадри
На сцені в момент удару виступала артистка з Москви Поліна Меньших
У мережі опубліковано нібито перші кадри «прильоту» по будинку культури в селі Кумачове Старобешівського району Донецької області 19 листопада. Саме там окупанти відзначали День ракетних військ. Ролик оприлюднив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
На опублікованому відео видно зал і людей у військовій формі, що зібралися на концерт, який імовірно організували росіяни з нагоди святкування Дня ракетних військ.
На сцені, як зазначається, на той момент виступала акторка з Москви Поліна Меньших. Після фрази в пісні «Заздрiть нам» лунають гучні звуки вибухів і вимикається світло. Далі відео переривається. Хто є автором ролика – невідомо.
За словами політтехнолога з Єкатеринбурга Платона Маматова, російська артистка померла на місці.
«19 листопада вбили волонтерку й артистку Поліну з Москви, яка виступала в ДНР. Одним хаймарсом розбили машини волонтерів, другим – гримерку з артистами і сцену», – ідеться в повідомленні.
Як повідомлялося, під час обстрілу Будинку культури в тимчасово окупованому донецькому Старобешові, де окупанти проводили нагородження, загинула режисерка Поліна Меньших, яка виступала перед бойовиками.
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