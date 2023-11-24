У Москві загорілась електропідстанція (відео)

Площа вогню близько 200 квадратів

На світанку 24 листопада у Москві спалахнула пожежа на електропідстанції «Чагіно». Про це повідомляють російські ЗМІ.

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«Близько 120 л палива та трансформатор горять на території підстанції «Чагіно» на південному сході Москви», – пишуть росЗМІ.

Електропідстанція розташована у Південно-Східному районі Москви Любліно на вулиці Чагінській 2.

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За інформацією російських ЗМІ, осередок займання в будівлі трансформатора. Площа вогню близько 200 квадратів. На місці події працюють екстрені служби.

Офіційної інформації про постраждалих – немає.

Нагадаємо, у ніч проти 23 листопада у місті Литкаріно Московської області пролунав вибух, унаслідок чого у Підмосков'ї знеструмлено кілька населених пунктів. Про це повідомляють росЗМІ.

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Повідомлялося, що близько першої години ночі місцеві жителі почули яскравий спалах з боку підстанції, після чого в Литкарівському окрузі вимкнулося все світло. На місці вибуху почалася пожежа.

Раніше повідомлялося, що 14 листопада, в Московській області Росії пролунали вибухи в районі «КБ Машинобудування». До заводу виїхали машини спецслужб.