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Рятувальники загасили масштабну пожежу під Вінницею (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Рятувальники загасили масштабну пожежу під Вінницею (фото)
Пожежники приборкали вогонь на ринку під Вінницею
фото: ДСНС

Причина інциденту встановлюється

Пожежу на ринку «Центральний» у Хмільнику на Вінниччині ліквідовано. Вогонь приборкували понад 50 рятувальників. Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Вінницькій області у Facebook.

«25 листопада о 23:08 пожежу на критому ринку ТК «Центральний» у м. Хмільник на Вінниччині ліквідовано», – йдеться в повідомленні.

Зараз рятувальники проводять роботи з проливки та розбору конструкцій. За їхніми даними, минулося без постраждалих.

«До ліквідації пожежі від ДСНС залучалися 54 особи особового складу та 15 одиниць техніки, а також підрозділи місцевих пожежних команд із сіл Уланів та Войтівці, підвезення води додатково організоване добровільною пожежною командою села Березна», – додали надзвичайники.

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Пожежники приборкали вогонь на ринку під Вінницею
фото: ДСНС

Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, що ввечері 25 литсопада у Вінницькій області, в місті Хмільник спалахнула масштабна пожежа на місцевому ринку. Площа займання сягнула 800 кв. м.

Теги: Вінниця Вінниччина пожежа ДСНС

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