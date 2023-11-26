Рятувальники загасили масштабну пожежу під Вінницею (фото)
Причина інциденту встановлюється
Пожежу на ринку «Центральний» у Хмільнику на Вінниччині ліквідовано. Вогонь приборкували понад 50 рятувальників. Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Вінницькій області у Facebook.
«25 листопада о 23:08 пожежу на критому ринку ТК «Центральний» у м. Хмільник на Вінниччині ліквідовано», – йдеться в повідомленні.
Зараз рятувальники проводять роботи з проливки та розбору конструкцій. За їхніми даними, минулося без постраждалих.
«До ліквідації пожежі від ДСНС залучалися 54 особи особового складу та 15 одиниць техніки, а також підрозділи місцевих пожежних команд із сіл Уланів та Войтівці, підвезення води додатково організоване добровільною пожежною командою села Березна», – додали надзвичайники.
Причина пожежі встановлюється.
Нагадаємо, що ввечері 25 литсопада у Вінницькій області, в місті Хмільник спалахнула масштабна пожежа на місцевому ринку. Площа займання сягнула 800 кв. м.
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