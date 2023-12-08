В окупованому Криму горить газопровід (відео)

Мешканці Керчі чули звуки вибухів

У ніч на 8 грудня в місті Керч у тимчасово окупованому Криму виникла пожежа на газопроводі. Про це повідомляють російські ЗМІ та кримські телеграм канали.

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Полихає на газовій трубі в районі вулиці Генерала Петрова. За словами очевидців, горить газ, що виривається із труби.

«На «Промбазі» вибухнула газова труба, запах газу на весь район», – розповіла керчанка.

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На місці працюють служби МНС, поліції, росгвардії, газова аварійна бригада.

Причини пожежі поки що невідомі. Офіційної інформації немає.

Нагадаємо, 5 грудня Служба безпеки України та Головне управління розвдки Міноборони вразили нафтобазу «Морський нефтяний термінал» у Феодосії.

Крім того, безпілотники СБУ вразили радіолокаційну систему «Небо-М» в районі н.п Багерово, стоянку гелікоптерів, радіолокаційну систему П-18 «Терек» та систему управління зенітно-ракетних підрозділів «Байкал-1М» біля н.п Стрілкове у тимчасово окупованому Криму.