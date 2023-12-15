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У Донецьку після «бавовни» спалахнула нафтобаза (фото, відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Донецьку після «бавовни» спалахнула нафтобаза (фото, відео)
Пожежа на нафтобазі в Донецьку
фото: Типичный Донецк/Telegram

Влучання сталося в Будьонівському районі

Увечері 15 грудня у тимчасово окупованому Донецьку прогриміла серія вибухів, унаслідок яких загорілася нафтобаза. Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

За даними пабліків, влучання сталося в Будьонівському районі Донецька. Там горить нафтобаза. Telegram-канали поширили відео наслідків «бавовни».

Зазначимо, що офіційної інформації від української влади про обстріл Донецька наразі немає.

Нагадаємо, що 6 грудня в тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. В одному з районів міста після вибухів виднілося сильне задимлення.

До слова, триває 660-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 110 бойових зіткнень. Авіація Сил оборони завдала удари по двох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також минулої доби наші захисники знищили аеробалістичну ракету Х-47М «Кинджал». Підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління та два склади боєприпасів противника.

Теги: пожежа вибух Донецьк

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