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У Донецьку пролунали вибухи, місто накриває чорний дим (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Донецьку пролунали вибухи, місто накриває чорний дим (відео)
Вибухи у Донецьку пролунали після 15:00
фото скріншот відео

Дим видно з різних точок міста

Сьогодні, 6 грудня, у тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. В одному з районів міста після вибухів сильне задимлення.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Вибухи у Донецьку пролунали після 15:00. Їх чули у Будьонівському та Ленінському районах міста. Після цього жителі помітили у Будьонівському районі чорний дим. Його видно з різних точок міста.

Причини пожежі та де саме вона спалахнула – поки невідомо. Але за опублікованими у мережі кадрами можна зробити висновок, що загоряння досить масштабне.

Триває 651-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 97 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, чотири по пунктах управління та три по зенітно-ракетних комплексах противника. Також Силами та засобами протиповітряної оборони України було знищено російський бомбардувальник Су-24М.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по шістьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункту управління, складу боєприпасів, двох станціях РЕБ та 11 артилерійських засобах противника.

Теги: авіація Донецьк вибух війна

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