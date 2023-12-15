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Новорічні прикраси у Німеччині: чому українцям може «світити» штраф

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Новорічні прикраси у Німеччині: чому українцям може «світити» штраф
Німці охоче декорують свої оселі, але при цьому дотримуються правил
фото із відкритих джерел

Деякі різдвяні прикраси заборонені у Німеччині, і можна заплатити штраф до 5 тис євро.

Українцям, які орендують житло у Німеччині, загрожують штрафи на Різдво, якщо вони зловживатимуть прикрашанням свого помешкання. Про це пише Aussiedlerbote.

Гірляндами, свічками, іграшками та іншою різдв'яною атрибутикою у Німеччині прикрашають фасади, сади та інтер'єри будинків. При цьому рекомендується бути обережними, оскільки занадто велика кількість прикрас може мати юридичні наслідки та небезпеки.

Хоча декорування внутрішніх приміщень у більшості випадків дозволено, орендарям слід бути обережними при оформленні фасадів і палісадників. Орендарям житла необхідно взяти до уваги, що на це потрібно отримати згоду як сусідів, так і орендодавця.

Світло і шум не повинні порушувати нічний сон, інакше будуть неприємності з орендодавцем. Встановлений законом період відпочинку діє з 22:00 до 6:00. А будь-кому, хто порушить період відпочинку, загрожує штраф у розмірі до 5 тис. євро.

Місця загального користування, такі як сходи та підвали, також вимагають уваги і потібно зробити так, аби декор не заважав у випадку можливої евакуації мешканців. Будь-хто, кого турбують миготливі вогні, різдвяна музика та інші прикраси, може навіть вимагати зниження орендної плати.

При зовнішньому оздобленні важливо стежити за тим, щоб прикраса не була небезпечною для оточуючих та перехожих. Янголи, Санта Клауси і зірки повинні бути прикріплені таким чином, щоб вони не падали і не наражали на небезпеку перехожих навіть, під час сильного вітру, снігопадів чи потужних дощів.

Якщо фасад будинку необхідно прикрасити і просвердлити для цього отвір у стіні, мешканцям завжди потрібен дозвіл орендодавця. Це втручання у конструкцію будівлі і орендодавець може заборонити це робити. Декорувати помешкання можна на свій смак, але використання відкритого вогню, такого як бенгальські вогні або свічки має бути обмеженим, аби уникнути пожежі. Слід пам'ятати: у разі, якщо гірлянди, що світяться, якими ви прикрасите ялинку, стануть причиною пожежі, відповідальність за інцидент нестимете ви.

До слова, у Німечині дуже легко можна «вляпатися» і заплатити великий штраф, не знаючи місцевих законів, зокрема це стосується недбайливого ставлення щодо природи та до тварин. Про це розповіла українка Вероніка Вароді. Вона пригадує, що разом з дівчатами, які також переїхали до Німеччини із Закарпаття та з інших куточків України, Чехії та Польщі вирішили нагодувати булочкою птахів. «Я заплатила тисячу євро за те, що погодувала голубів хлібом. І при цьому радію, що в нашому місті штраф іще не дуже захмарний! Бо, для прикладу, у Гамбурзі розмір адмінстягнення складає цілих 5 тисяч», – каже українка. 

Вона пояснює, що німці не скнари і не шкодують їжі для пернатих. Вони дуже добре ставляться і до тварин, і до птахів, просто не дозволяють їх підгодовувати з метою безпеки самих же «братів наших менших». Насправді хліб є дуже шкідливим для птахів, і це – правильно.

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Теги: житло робота українці Різдвяні свята ялинка музика штраф біженці пожежа

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