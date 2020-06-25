Рух дорогами державного значення у західних областях розблоковано



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Рятувальники працювали вдень і вночі, щоб розчистити дороги

Негода завдавала збитків дорожньому господарству на 234,4 млн гривень

Проїзд дорогами державного значення у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях відбувається без обмежень.

Про це повідомили в Укравтодорі.

Через інтенсивні опади та підняття рівня води у річках 22-23 червня були зруйновані ділянки доріг, мости, а рух автотранспорту — обмежений.

Загалом негода завдавала збитків дорожньому господарству на 234,4 млн гривень.

У Чернівецькій області зруйновано та пошкоджено 5 автомобільних доріг державного значення та штучні споруди на них загальною орієнтовною вартістю збитків 40,68 млн грн.

Через підвищення рівня води в річці Прут, підтоплення підходів до тимчасових технологічних мостів та зсув земляного полотна транспортне сполучення забезпечено по об'їзних маршрутах.

В Івано-Франківській області пошкоджені та зруйновані п'ять автодоріг державного значення та споруди на них на 104 млн гривень. Через вихід із берегів річки Дністер по ряду ділянок транспортне сполучення забезпечують по об'їзних маршрутах.

На Закарпатті негода пошкодила та зруйнувала чотири автодороги державного значення.

Раніше Укравтодор показав, які дороги на Івано-Франківщині перекриті через негоду.

Через негоду у західних областях України ще з понеділка 22 червня почалися паводки. Так, ще 22 червня поблизу села Банилів Вижненського району на річці Черемош стався порив дамби №5 на відрізку понад 10 метрів.

Вже тоді рятувальники попередили про паводки у Карпатах. Фахівці попередили, що затопить щонайменше чотири райони.