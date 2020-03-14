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    Політика

    Віктора Ляшка уповноважили призначати головних санлікарів у регіонах

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    <p>На цей момент в Україні підтверджено 3 випадки коронавірусу. Серед них один летальний.</p> - Віктора Ляшка уповноважили призначати головних санлікарів у регіонах

    На цей момент в Україні підтверджено 3 випадки коронавірусу. Серед них один летальний.

    Такий крок посилить швидкість та ефективність боротьби з коронавірусом в Україні – Ємець

    Заступник міністра охорони здоров’я України, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко буде призначати головних санітарних лікарів у регіонах.

    Таке рішення ухвалене на позачерговому засіданні уряду у суботу, 14 березня, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

    «Заступник міністра охорони здоров’я України, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко уповноважений урядом призначати головних санітарних лікарів у регіонах. Головні санітарні лікарі відповідатимуть за запобігання виникненню та поширенню інфекційних хвороб людини, локалізацію та ліквідацію їх спалахів та епідемій на місцях», – йдеться у повідомленні.

    Міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець зауважив під час засідання, що такий крок посилить швидкість та ефективність боротьби з коронавірусом в Україні.

    За словами Ємця, це важливий елемент реалізації політики щодо запобігання виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини, локалізацію та ліквідацію їх спалахів та епідемій.

    Як повідомлялося, з 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших обмежувальних заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

    На цей момент в Україні підтверджено 3 випадки коронавірусу. Серед них один летальний.

    Відповідно до останніх даних, у світі підтверджено 145 374 випадків коронавірусу. Найбільша кількість заражених – у Китаї (80 973), Італії (17 660), Ірані (11 364), Південній Кореї (8 086), Іспанії (5 232). Зафіксовано 5 429 смертей від коронавірусної хвороби. Одужали 71 694 людини.

    11 березня ВООЗ офіційно оголосила коронавірус Covid-19 глобальною пандемією.

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