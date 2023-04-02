У Франції підтвердили загибель добровольця в Україні

Повідомляють, що французький доброволець загинув минулого тижня

Міністерство закордонних справ Франції у себоту ввечері підтвердили інформацію про загибель ще одного французького добровольця на війні в Україні. Про це повідомляє AFP.

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Військовий воював на боці України у складі Інтернаціонального легіону.

«Ми дізналися сумну новину про його смерть. Висловлюємо наші співчуття родині, з якою відповідні служби міністерства… перебувають на зв'язку», – заявили у МЗС Франції.

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Також там повідомили про те, що вся територія України є зоною бойових дій. У МЗС нагадали громадянам Франції про рекомендацію не приїздити до України за будь-яких обставин.

Французьке медіа Le Monde повідомляє, що військовий «Т.» загинув в Україні минулого тижня.

Зазначають, що це вже восьмий громадянин Франції, який загинув під час бойових дій в Україні.

Нагадаємо, що нещодавно в Україні загинув громадянин Польщі, який був командиром взводу Інтернаціонального легіону.

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До слова, експерти Інституту вивчення війни (ISW) вказують на те, що Росія провалила так званий "великий" зимовий наступ і не досягла поставлених цілей – повністю захопити Донецьку і Луганську області.