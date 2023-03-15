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New York Times розповіло, як росіяни в Дубаї рятуються від санкцій та мобілізації

Оксана Воронцова
glavcom.ua
New York Times розповіло, як росіяни в Дубаї рятуються від санкцій та мобілізації
У Дубаї російські бізнесмени наввипередки відкривають свої заклади
фото з відкритих джерел

Минулого року росіягни були найбільшою групою покупців нерухомості в Дубаї серед нерезидентів

Видання New York Times публікує репортаж своїх кореспондентів з Об'єднаних Арабських Еміратів, де зараз вважають за краще жити багаті росіян, які одночасно намагаються уникнути санкцій Заходу і мобілізації до російської армії, яка веде війну проти України.

Як пишуть автори публікації, росіяни в Дубаї не відчувають невдоволення місцевих жителів щодо їхньої батьківщини і їм не доводиться спостерігати за масовими акціями на підтримку України, які постійно відбуваються у Європі та США. «Всі, хто в Дубаї може мати антиросійські почуття, найімовірніше, триматимуть їх при собі. У будь-якому випадку авторитарна монархія в Еміратах фактично забороняє акції протесту, а свобода зборів жорстко обмежена», – пише газета.

За спостереженнями журналістів, у Дубаї зараз все частіше чути російську мову. На місцевих ексклюзивних курортах відпочивають олігархи, ресторатори з Москви та Санкт-Петербурга наввипередки відкривають тут свої заклади, а багато російських підприємців ведуть свій бізнес із цієї країни, побоюючись мобілізації.

Видання перераховує основні причини такого припливу: ОАЕ залишається надійним місцем для вкладення коштів, займає нейтральну позицію щодо російського вторгнення в Україну та зберігає прямі рейси з Росії на відміну від більшості інших країн світу.

«Для всіх нас це острів безпеки на певний час», – сказав кореспондентам New York Times російський рієлтор Анатолій Каменських. Він стверджує, що за останній рік його компанія продала власності в Дубаї на $300 млн і переважну більшість цих покупок зробили росіяни.

Атмосферу, що панує в Дубаї, журналісти описують так: «В одному з районів штучного острова Палм-Джумейра вишикувалися російські ресторани і нічні клуби, один із яких цієї середи був забитий до відмови. Гості замовляли шампанське «Дім Періньйон» по $1,2 тис. за пляшку, а танцюючі офіціанти приносили його разом із запаленими бенгальськими вогнями». «Коли один з гостей, що напилися, почав кричати «Слава Україні!», «вибивали» дуже швидко його вивели», – продовжують автори публікації.

«З'являється почуття, що вони засунули голову в пісок, – коментує те, що відбувається, український креативний продюсер Дмитро Котеленець, який переїхав до Дубая разом зі своєю родиною. – Вони або не хочуть помічати те, що відбувається між Росією чи Україною, або думають, що нічого не змінилося».

New York Times посилається на офіційну статистику, згідно з якою у 2022 році росіяни здійснили 1,2 млн. поїздок до Дубая – порівняно з 1 млн. у 2019 році, тобто до пандемії коронавірусу. При цьому, за даними брокерської компанії Betterhomes, минулого року громадяни Росії були найбільшою групою покупців нерухомості в Дубаї серед нерезидентів.

Як повідомлялося, з 1 квітня в Росії розпочнеться новий набір контрактників до армії. Для цього міністерство оборони РФ розіслало в регіони рознарядки із зазначенням кількості людей, з якими мають бути підписані відповідні документи. За планами міноборони РФ необхідно поповнити війська 400 тис. контрактників.

Теги: росія війна мобілізація ОАЕ

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