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РФ намагається компенсувати втрати техніки старими зразками – британська розвідка

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
РФ намагається компенсувати втрати техніки старими зразками – британська розвідка
Пошкоджений танк Т-62 окупантів
фото ілюстративне

Із літа 2022 року Росія зняла зі зберігання близько 800 танків Т-62

Нещодавно на фронті ідентифікували БТР-50, які надійшли на озброєння в 1954 році. А 60-річні Т-62, ймовірно, будуть використовуватися навіть у головній танковій армії РФ. Про це повідомляє міноборони Великої Британії.

«Російські військові продовжують реагувати на важкі втрати бронетехніки, розгортаючи 60-річні основні бойові танки (ОБТ) Т-62. Існує реалістична ймовірність того, що навіть частини 1-ї гвардійської танкової армії (1 ГТА), імовірно головної танкової сили Росії, будуть переозброєні на Т-62, щоб компенсувати попередні втрати», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що раніше 1-ша гвардійська танкова армія мала отримати танки наступного покоління Т-14 Армата 2021 року виробництва.

«З літа 2022 року близько 800 танків Т-62 було знято зі зберігання, а деякі отримали модернізовані прицільні комплекси, які, швидше за все, підвищать їхню ефективність у нічний час. Однак обидва типи застарілих зразків важкої техніки матимуть багато недоліків на сучасному полі бою, зокрема відсутність сучасної динамічної броні», – підсумували у розвідці Британії. 

РФ намагається компенсувати втрати техніки старими зразками – британська розвідка фото 1

Нагадаємо, триває 376-та доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. РФ основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші воїни відбили понад 95 атак противника на зазначених напрямках, зокрема, в районах Білогорівки і Невського Луганської області та Залізнянського, Дубово-Василівки, Оріхово-Василівки, Бахмута та Іванівського на Донеччині.

Теги: війна росія окупанти танки

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