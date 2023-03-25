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В Україні загинув громадянин Польщі, який був командиром взводу Інтернаціонального легіону

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В Україні загинув громадянин Польщі, який був командиром взводу Інтернаціонального легіону
фото ілюстративне

Ще двоє поранених поляків перебувають у важкому стані

У бою за Україну загинув громадянин Польщі, який був командиром взводу Інтернаціонального легіону. Про це повідомив міністр канцелярії Ради міністрів Польщі Міхал Дворчик.

«На жаль, це не найкращий час. Сьогодні загинув ще один український солдат – громадянин Польщі, а двоє – поранені кілька днів тому – досі перебувають у важкому стані», – йдеться в повідомленні. 

Журналіст Матеуш Лаховський повідомив, що поляк Міхал воював проти російського вторгнення з квітня 2022 року.

«У бою загинув Міхал – ротмістр Інтернаціонального легіону. Я мав честь його знати. Він воював проти російського вторгнення з квітня минулого року. Він боровся за волю України та безпеку Польщі – про це неодноразово говорив», – написав він у Twitter.

Лаховський заявив, що за місяць у Міхала закінчувався контракт, і він хотів повернутися в Польшу, щоб знову служити у польській армії.

Нагадаємо, триває 395-а доба російського повномасштабного вторгнення. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Наші захисники відбили на них 59 атак противника.

Теги: ЗСУ Польща війна військові

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