В Україні загинув громадянин Польщі, який був командиром взводу Інтернаціонального легіону

Ще двоє поранених поляків перебувають у важкому стані

У бою за Україну загинув громадянин Польщі, який був командиром взводу Інтернаціонального легіону. Про це повідомив міністр канцелярії Ради міністрів Польщі Міхал Дворчик.

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«На жаль, це не найкращий час. Сьогодні загинув ще один український солдат – громадянин Польщі, а двоє – поранені кілька днів тому – досі перебувають у важкому стані», – йдеться в повідомленні.

Журналіст Матеуш Лаховський повідомив, що поляк Міхал воював проти російського вторгнення з квітня 2022 року.

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«У бою загинув Міхал – ротмістр Інтернаціонального легіону. Я мав честь його знати. Він воював проти російського вторгнення з квітня минулого року. Він боровся за волю України та безпеку Польщі – про це неодноразово говорив», – написав він у Twitter.

Лаховський заявив, що за місяць у Міхала закінчувався контракт, і він хотів повернутися в Польшу, щоб знову служити у польській армії.

Нагадаємо, триває 395-а доба російського повномасштабного вторгнення. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Наші захисники відбили на них 59 атак противника.